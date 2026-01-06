“Fuimos querubines juntos”: La vez que actor de Stranger Things reveló desconocida relación con Pedro Pascal - Chilevisión

Usuarios y medios de todo el mundo reflotaron una antigua entrevista de un conocido intérprete estadounidense —hoy en la aclamada serie— en la que desclasificó su vínculo con el actor chileno.

Este 31 de diciembre Netflix estrenó el capítulo final de Stranger Things, una de las series que continúa rompiendo récords y que se posiciona como una de las más emblemáticas de la historia de la plataforma.

El capítulo final, titulado "The Rightside Up", con más de dos horas de duración, marcó el desenlace definitivo de la trama de Will, Mike, Lucas, Dustin, Eleven y Max y el destino de Hawkins.

En ese contexto, muchos usuarios y medios reflotaron una entrevista que una de las estrellas del elenco dio hace unos años y en la que aborda su desconocida relación de amistad con el actor nacional Pedro Pascal.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

David Harbour revela detalles de desconocida relación con Pedro Pascal

Se trata de David Harbour, quien en la ficción interpreta a Jim Hopper, jefe de policía del pueblo y uno de los protagonistas adultos de la serie.

En uno de los eventos promocionales de la película Thunderbolts de Marvel, el actor estadounidense desclasificó detalles de su vínculo con el intérprete nacional.

"Lo conozco (a Pedro Pascal) desde que tenía 17 años, porque fuimos a Northwestern, fuimos querubines juntos", declaró el actor en esa oportunidad.

Por ese entonces, ambos participaron de una obra de teatro llamada Woyzeck: "Audicionamos para los papeles; él obtuvo principal, incluso en ese entonces", ironizó.

Recordemos que el chileno-estadounidense ha sido y sigue siendo rostro de importantes producciones internacionales, tales como The Last of Us, Game of Thrones y The Mandalorian.

A renglón seguido, también con tono de broma, Harbour elogió a Pascal y señaló: "Era tan talentoso y atractivo. He estado enojado con él hace 30 años".