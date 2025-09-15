Pedro Pascal destacó en los Premios Emmy 2025 con elegante look - Chilevisión

El actor chileno estaba nominado por su interpretación de Joel Miller en la serie The Last of Us (HBO) y, aunque no se llevó el premio, logró acaparar miradas con un atuendo completamente blanco.

Pedro Pascal fue uno de los protagonistas de la ceremonia de los Premios Emmy 2025. Aunque no se llevó el galardón, el actor se robó las miradas con su elegante look.

El chileno llamó la atención apenas pisó la alfombra roja en el Peacock Theater en Los Ángeles y fue uno de los atuendos más comentados de la noche.

El intérprete estaba nominado en la categoría Mejor actor principal en serie dramática por su papel como Joel Miller en The Last of Us (HBO), sin embargo, perdió la estuilla frente a Noah Wyle (The Pitt).

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El look de Pedro Pascal en los Emmy 2025

De todas formas, Pedro Pascal llamó la atención del público y los expertos en moda con su look para los Emmy 2025.

Para la ocasión, el actor elegió un traje de dos piezas a medida completamente blanco, del la casa de modas francesa Celine.

Se trató de una combinación de chaqueta cruzada con grandes hombros y un pantalón con corte carrot. El look lo complementó con anteojos de sol negros.