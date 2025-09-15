 Pedro Pascal destacó en los Premios Emmy 2025 con elegante look - Chilevisión
Minuto a minuto
“Tú no eres una persona…”: Madre de trabajador con TEA detalla las torturas y amenazas en Hospital San Borja Engañoso: candidatos presidenciales no reciben un “pago” por votos, sino un reembolso de gastos electorales Desde pintura hasta envolverlo en gasa: Denuncian nueva agresión a trabajador con TEA en Hospital San Borja Carabineros llama a retiro al jefe del Laboratorio de Criminalística tras robo sufrido en unidad policial PDI allana mas de 20 casas en operativo por tráfico de drogas en Peñaflor
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/09/2025 10:08

Pedro Pascal destacó en los Premios Emmy 2025 con elegante look

El actor chileno estaba nominado por su interpretación de  Joel Miller en la serie The Last of Us (HBO) y, aunque no se llevó el premio, logró acaparar miradas con un atuendo completamente blanco.

Publicado por CHV Noticias

Pedro Pascal fue uno de los protagonistas de la ceremonia de los Premios Emmy 2025. Aunque no se llevó el galardón, el actor se robó las miradas con su elegante look. 

El chileno llamó la atención apenas pisó la alfombra roja en el Peacock Theater en Los Ángeles y fue uno de los atuendos más comentados de la noche. 

El intérprete estaba nominado en la categoría Mejor actor principal en serie dramática por su papel como Joel Miller en The Last of Us (HBO), sin embargo, perdió la estuilla frente a Noah Wyle (The Pitt).

El look de Pedro Pascal en los Emmy 2025

De todas formas, Pedro Pascal llamó la atención del público y los expertos en moda con su look para los Emmy 2025. 

Para la ocasión, el actor elegió un traje de dos piezas a medida completamente blanco, del la casa de modas francesa Celine. 

Se trató de una combinación de chaqueta cruzada con grandes hombros y un pantalón con corte carrot. El look lo complementó con anteojos de sol negros.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa su fecha de pago en septiembre y si obtienes $678 mil

Lo último

Lo más visto

“Lo hace mejor que yo”: Pdte. Boric se tomó con humor imitación viral de niño

El mandatario vio con buenos ojos el comentando video viral de unos alumnos en Concepción.

15/09/2025

“Me dijo que de ahí no iba a salir viva”: Ariela Medeiros relató su escape tras brutal agresión de su pareja

La exMekano contó que tuvo que arrastrarse por debajo del portón de su parcela para poder salir rápidamente en busca de ayuda a las casas que estaban en el sector.

15/09/2025

Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa su fecha de pago en septiembre y si obtienes $678 mil

El noveno pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer está pronto a efectuarse antes que finalice el mes de septiembre. A continuación podrás conocer la fecha de pago y revisar con tu Rut si lo obtienes.

15/09/2025

En pleno acto de Fiestas Patrias: Apoderadas protagonizan brutal pelea en colegio de Puente Alto

La trifulca comenzó con dos mujeres, quienes verbalmente se agredían, pero después escaló hasta una pelea multitudinaria.

13/09/2025