Adolescencia arrasó: Los grandes ganadores de los Premios Emmy 2025 - Chilevisión

15/09/2025 09:28

Adolescencia arrasó: Los grandes ganadores de los Premios Emmy 2025

Las series Adolescencia, The Pitt y El estudio fueron los más galardonados durante la edición 77 de los premios que festejan lo mejor de la televisión estadounidense.

Publicado por CHV Noticias

La noche de este domingo se llevó a cabo la entrega de los Premios Emmy 2025, los que celebraron lo mejor de la televisión del último año. 

La edición 77 tuvo dentro de lo más destacado a la serie Adolescencia, que consiguió seis premios, incluyendo mejor miniserie y mejor actor para Owen Cooper, que se convirtió en el actor más joven en ganar un Emmy con 15 años.

The Pitt se alzó con el galardón a Mejor serie dramática y Noah Wyle consiguió el Emmy como mejor actor principal por su protagónico en el drama médico.

En la ceremonia también destacaron el trabajo de la miniserie El estudio (cuatro galardones) y el trabajo de Seth Rogen como Mejor actor principal en serie cómica.

Listado completo de ganadores del Emmy 2025

  • Mejor serie dramática: The Pitt
  • Mejor serie cómica: El estudio
  • Mejor miniserie: Adolescencia
  • Mejor actriz principal en serie dramática: Britt Lower (Severance)
  • Mejor actor principal en serie dramática: Noah Wyle (The Pitt)
  • Mejor actriz principal en serie cómica: Jean Smart (Hacks)
  • Mejor actor principal en serie cómica: Seth Rogen (El estudio)
  • Mejor actriz principal de miniserie o película para TV: Cristin Milioti (El Pingüino)
  • Mejor actor principal de miniserie o película para TV: Stephen Graham (Adolescencia)
  • Mejor actriz de reparto en serie dramática: Katherine LaNasa (The Pitt)
  • Mejor actor de reparto en serie dramática: Tramell Tillman (Severance)
  • Mejor actriz de reparto en serie cómica: Hannah Einbinder (Hacks)
  • Mejor actor de reparto en serie cómica: Jeff Hiller (Somebody Somewhere)
  • Mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV: Erin Doherty (Adolescencia)
  • Mejor actor de reparto en miniserie o película para TV: Owen Cooper (Adolescencia)
  • Mejor guion de serie dramática: Dan Gilroy (Andor)
  • Mejor dirección de serie dramática: Adam Randall (Caballos lentos)
  • Mejor guion de serie cómica: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez (El estudio)
  • Mejor dirección de serie cómica: Seth Rogen (El estudio)
  • Mejor guion de miniserie o película para TV: Jack Thorne, Stephen Graham (Adolescencia)
  • Mejor dirección de miniserie o película para TV: Philip Barantini (Adolescencia)
  • Mejor concurso de telerrealidad: The Traitors
  • Mejor serie de variedades: Last Week Tonight With John Oliver
  • Mejor guion de programa de variedades: Last Week Tonight With John Oliver
  • Mejor programa de entrevistas: The Late Show with Stephen Colbert
