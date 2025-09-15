Adolescencia arrasó: Los grandes ganadores de los Premios Emmy 2025 - Chilevisión

Las series Adolescencia, The Pitt y El estudio fueron los más galardonados durante la edición 77 de los premios que festejan lo mejor de la televisión estadounidense.

La noche de este domingo se llevó a cabo la entrega de los Premios Emmy 2025, los que celebraron lo mejor de la televisión del último año.

La edición 77 tuvo dentro de lo más destacado a la serie Adolescencia, que consiguió seis premios, incluyendo mejor miniserie y mejor actor para Owen Cooper, que se convirtió en el actor más joven en ganar un Emmy con 15 años.

The Pitt se alzó con el galardón a Mejor serie dramática y Noah Wyle consiguió el Emmy como mejor actor principal por su protagónico en el drama médico.

En la ceremonia también destacaron el trabajo de la miniserie El estudio (cuatro galardones) y el trabajo de Seth Rogen como Mejor actor principal en serie cómica.

Listado completo de ganadores del Emmy 2025