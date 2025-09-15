Adolescencia arrasó: Los grandes ganadores de los Premios Emmy 2025 - Chilevisión

Las series Adolescencia, The Pitt y El estudio fueron los más galardonados durante la edición 77 de los premios que festejan lo mejor de la televisión estadounidense.
La noche de este domingo se llevó a cabo la entrega de los Premios Emmy 2025, los que celebraron lo mejor de la televisión del último año.
La edición 77 tuvo dentro de lo más destacado a la serie Adolescencia, que consiguió seis premios, incluyendo mejor miniserie y mejor actor para Owen Cooper, que se convirtió en el actor más joven en ganar un Emmy con 15 años.
The Pitt se alzó con el galardón a Mejor serie dramática y Noah Wyle consiguió el Emmy como mejor actor principal por su protagónico en el drama médico.
En la ceremonia también destacaron el trabajo de la miniserie El estudio (cuatro galardones) y el trabajo de Seth Rogen como Mejor actor principal en serie cómica.
Listado completo de ganadores del Emmy 2025
- Mejor serie dramática: The Pitt
- Mejor serie cómica: El estudio
- Mejor miniserie: Adolescencia
- Mejor actriz principal en serie dramática: Britt Lower (Severance)
- Mejor actor principal en serie dramática: Noah Wyle (The Pitt)
- Mejor actriz principal en serie cómica: Jean Smart (Hacks)
- Mejor actor principal en serie cómica: Seth Rogen (El estudio)
- Mejor actriz principal de miniserie o película para TV: Cristin Milioti (El Pingüino)
- Mejor actor principal de miniserie o película para TV: Stephen Graham (Adolescencia)
- Mejor actriz de reparto en serie dramática: Katherine LaNasa (The Pitt)
- Mejor actor de reparto en serie dramática: Tramell Tillman (Severance)
- Mejor actriz de reparto en serie cómica: Hannah Einbinder (Hacks)
- Mejor actor de reparto en serie cómica: Jeff Hiller (Somebody Somewhere)
- Mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV: Erin Doherty (Adolescencia)
- Mejor actor de reparto en miniserie o película para TV: Owen Cooper (Adolescencia)
- Mejor guion de serie dramática: Dan Gilroy (Andor)
- Mejor dirección de serie dramática: Adam Randall (Caballos lentos)
- Mejor guion de serie cómica: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez (El estudio)
- Mejor dirección de serie cómica: Seth Rogen (El estudio)
- Mejor guion de miniserie o película para TV: Jack Thorne, Stephen Graham (Adolescencia)
- Mejor dirección de miniserie o película para TV: Philip Barantini (Adolescencia)
- Mejor concurso de telerrealidad: The Traitors
- Mejor serie de variedades: Last Week Tonight With John Oliver
- Mejor guion de programa de variedades: Last Week Tonight With John Oliver
- Mejor programa de entrevistas: The Late Show with Stephen Colbert