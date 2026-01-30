 Confirman muerte de Catherine O'Hara: Recordada madre de Kevin McCallister en “Mi Pobre Angelito” - Chilevisión
30/01/2026 15:56

Confirman muerte de Catherine O'Hara: Recordada madre de Kevin McCallister en “Mi Pobre Angelito”

La canadiense, de 71 años, perdió la vida durante esta jornada, aunque aún no se ha revelado la causa del fallecimiento

Este viernes, se confirmó una triste noticia, la muerte de la reconocida actriz Catherine O'Hara, quien también se desempeñana como escritora y guionista.

La canadiense, de 71 años, perdió la vida durante esta jornada, aunque aún no se ha revelado la causa del fallecimiento. La noticia la dio a conocer en exclusiva el medio TMZ y luego lo confirmó la revista People. 

La extensa trayectoria de Catherine O'Hara

Catherine O'Hara es mundialmente conocida por interpretar a Kate McCallister, madre de Kevin, en"Mi Pobre Angelito" en la década de los 90.

Sin embargo, su carrera arrancó a mediados de los años setenta en la televisión. De hecho, en 2020 ganó un Emmy y en 2021 un Globo de Oro por su papel de Moira Rose, la matriarca en la serie de comedia Schitt’s Creek.

Además, participó en más de 50 películas, por lo cual su partida se sintió en Hollywood. La actriz era actualmente parte de proyectos y el próximo martes estaba prevista su participación en un evento sobre la segunda temporada de The Studio. 

