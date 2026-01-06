 “Ojos abiertos”: Pedro Pascal compartió dichos de Camila Vallejo por situación Latinoamérica y EEUU - Chilevisión
06/01/2026 19:57

“Ojos abiertos”: Pedro Pascal compartió dichos de Camila Vallejo por situación Latinoamérica y EEUU

A través de Instagram, el actor subió las declaraciones de la vocera de Gobierno respecto a la postura de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Publicado por CHV Noticias

El actor Pedro Pascal sorprendió este martes al compartir una vocería de la ministra Camila Vallejo, donde se refiere a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

A través de Instagram, la estrella de Hollywood subió las declaraciones de Vallejo realizadas este lunes 5 de enero desde La Moneda.

"Problema de América Latina. Ojos abiertos #CamilaVallejo", escribió Pascal en la descripción del reel.

¿Qué dijo Camila Vallejo en su vocería?

En el video compartido por Pedro Pascal, la vocera de Gobierno reflexionó sobre la postura de Donald Trump después de capturar a Maduro en Venezuela.

"Venezuela ha perdido su democracia y ahora puede perder su petróleo sin recuperar su democracia. Ese es el problema que tenemos actualmente y porque, además, no solo es un problema de Venezuela, es un problema para América Latina", afirmó la autoridad.

Asimismo, Vallejo sostuvo que "el precedente que genera este ataque de Estados Unidos y la declaración de querer tomar posesión de un recurso natural estratégico en Venezuela y amenazar incluso a otros países de América Latina de hacerles lo mismo, es que se pone en riesgo grave la soberanía de toda una región".

"Así como fue Venezuela ahora, mañana el canal de Panamá, Groenlandia y quién sabe si no también sobre otro recurso estratégico como el cobre o el litio en otros países de nuestra región", emplazó.

"Entonces, hay que abrir los ojos. Nos están diciendo abierta y directamente, no lo estamos inventando. Esto no tiene que ver con posiciones de izquierda, de derecha o de centro", agregó la ministra.

