Vallejo responde a Kast por relato de “Chile se cae a pedazos”: “Una falta de respeto para el país” - Chilevisión

12/12/2025 12:50

Vallejo responde a Kast por relato de “Chile se cae a pedazos”: “Una falta de respeto para el país”

"El Gobierno prometió solucionar todo y lo destruyó todo", planteó el candidato presidencial en su cierre de campaña en Temuco. La ministra llamó a "sentir orgullo porque el país está creciendo".

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a las palabras que el candidato José Antonio Kast pronunció en su cierre de campaña celebrado en Temuco y criticó a quienes insisten en instalar que "Chile se cae a pedazos".

"Hemos dicho varias veces que ha habido una especie de relato o discurso sistemático, más allá de lo que ha dicho el candidato que Chile se cae a pedazos, y eso es una falta de respeto para el país", declaró en un punto de prensa por las elecciones.

"Este país lo hemos levantado todos y todas, el país se ha ido normalizando, está creciendo. Hoy día mismo veíamos una portada de un diario que señalaba el nivel histórico de inversiones de proyectos mineros en nuestro país", ejemplificó Vallejo. 

La secretaria de Estado también reconoció que "hemos tenido situaciones de eventos complejos, hemos tenido inundaciones e incendios". Y a pesar de eso, añadió, "hemos logrado atender a las personas que perdieron ciertos bienes, etcétera".

"Para ningún gobierno es fácil, todo gobierno tiene sus adversidades, pero lo que podemos decir es que las adversidades que hemos enfrentado las hemos superado de manera colectiva y por eso tenemos que sentirnos orgullosos (...), porque el país está creciendo", manifestó.

Kast en cierre de campaña: "El Gobierno destruyó todo"

Desde la capital de la Región de La Araucanía, el abanderado republicano se dirigió a sus adherentes y afirmó que la gestión del presidente Boric tuvo todos los elementos para haber realizado una buena administración.

“Lo más increíble es que este gobierno lo tuvo todo para hacer las cosas bien. No tuvo pandemia, no tuvo un estallido, prometió solucionar todo y lo destruyó todo”, dijo en el evento.

Asimismo, cuestionó que "fueron capaces de destruir la educación, la atención en salud, el sueño de la casa propia, son capaces de expropiar un terreno para dárselo a quienes lo usurparon". 

Ministra Vallejo respondió a senador electo Carter

Por otra parte, Vallejo también se refirió a las declaraciones del senador electo Rodolfo Carter, quien aseguró que no aclararía los recortes de US$6.000 de Kast porque "nos paralizan el país al día siguiente".

"Si usted dice ‘termino con el programa X’, vamos a tener la calle incendiada", dijo el colaborador del presidencial en una entrevista con Vía X, por lo que la ministra instó al exalcalde a explicar sus dichos, esto, a dos días de las elecciones.

"Las declaraciones de miembros de los comandos son responsabilidad de ellos y creemos que es pertinente que ellos sean los que aclaren sus palabras y sus dichos", manifestó.

También reparó en la necesidad de que "por respeto a nuestros compatriotas, haya transparencia, información en lo que van a ser las acciones o implementación de compromisos o propuestas". 

