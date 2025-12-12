 ¿Cómo contactar a Cazanoticias? Revisa el número para enviar denuncias a Chilevisión Noticias - Chilevisión
12/12/2025 13:23

¿Cómo contactar a Cazanoticias? Revisa el número para enviar denuncias a Chilevisión Noticias

CHV Noticias cuenta con uno de los canales ciudadanos más utilizados para enviar emergencias, denuncias, problemas comunitarios y hechos que requieren cobertura periodística.

Publicado por CHV Noticias

Cazanoticias de CHV Noticias es uno de los canales ciudadanos más utilizados en Chile para reportar emergencias, denuncias, problemas comunitarios y hechos que requieren cobertura periodística.

Si necesitas enviar información al equipo, puedes hacerlo directamente desde tu celular a través de WhatsApp y Telegram.

📲 Número de Cazanoticias CHV para enviar denuncias

El número oficial para contactar a Cazanoticias es: +56 9 9306 7269

A través de este contacto puedes enviar:

  • Denuncias ciudadanas
  • Fotografías y videos
  • Información de emergencias
  • Problemas de tu comunidad
  • Situaciones que requieran difusión pública

Contacto por WhatsApp

Puedes escribir al número +56 9 9306 7269 directamente desde WhatsApp.
El equipo de Cazanoticias recibe:

  • Texto descriptivo del caso

  • Material audiovisual (opcional)

  • Ubicación del hecho

  • Datos de contacto (opcional)

Contacto por Telegram

El mismo número también está habilitado en Telegram, permitiendo enviar archivos en alta calidad o videos más largos.

Solo debes agregar el número +56 9 9306 7269 como contacto y comenzar la conversación.

