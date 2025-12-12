¿Cómo contactar a Cazanoticias? Revisa el número para enviar denuncias a Chilevisión Noticias - Chilevisión

CHV Noticias cuenta con uno de los canales ciudadanos más utilizados para enviar emergencias, denuncias, problemas comunitarios y hechos que requieren cobertura periodística.
Cazanoticias de CHV Noticias es uno de los canales ciudadanos más utilizados en Chile para reportar emergencias, denuncias, problemas comunitarios y hechos que requieren cobertura periodística.
Si necesitas enviar información al equipo, puedes hacerlo directamente desde tu celular a través de WhatsApp y Telegram.
El número oficial para contactar a Cazanoticias es: +56 9 9306 7269
A través de este contacto puedes enviar:
El equipo de Cazanoticias recibe:
Texto descriptivo del caso
Material audiovisual (opcional)
Ubicación del hecho
Datos de contacto (opcional)
El mismo número también está habilitado en Telegram, permitiendo enviar archivos en alta calidad o videos más largos.
