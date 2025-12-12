¿Cómo contactar a Cazanoticias? Revisa el número para enviar denuncias a Chilevisión Noticias - Chilevisión

CHV Noticias cuenta con uno de los canales ciudadanos más utilizados para enviar emergencias, denuncias, problemas comunitarios y hechos que requieren cobertura periodística.

Si necesitas enviar información al equipo, puedes hacerlo directamente desde tu celular a través de WhatsApp y Telegram.

📲 Número de Cazanoticias CHV para enviar denuncias

El número oficial para contactar a Cazanoticias es: +56 9 9306 7269

A través de este contacto puedes enviar:

Denuncias ciudadanas

Fotografías y videos

Información de emergencias

Problemas de tu comunidad

Situaciones que requieran difusión pública

Contacto por WhatsApp

Puedes escribir al número +56 9 9306 7269 directamente desde WhatsApp.

El equipo de Cazanoticias recibe:

Texto descriptivo del caso

Material audiovisual (opcional)

Ubicación del hecho

Datos de contacto (opcional)

Contacto por Telegram

El mismo número también está habilitado en Telegram, permitiendo enviar archivos en alta calidad o videos más largos.

Solo debes agregar el número +56 9 9306 7269 como contacto y comenzar la conversación.