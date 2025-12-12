 Liberan por error a reo desde cárcel de Rancagua: Gendarmería entregó explicación e instruyó sumario - Chilevisión
Minuto a minuto
Liberan por error a reo desde cárcel de Rancagua: Gendarmería entregó explicación e instruyó sumario Vallejo responde a Kast por relato de “Chile se cae a pedazos”: “Una falta de respeto para el país” “Lo fueron a buscar a la casa”: Familia de padre e hijo asesinados en Cabrero expuso teoría detrás del crimen Año Nuevo 2026: Estas son las comunas con shows de drones y fuegos artificiales Niño se iba a graduar de octavo básico: Revelan nuevos detalles del crimen de padre e hijo en Cabrero
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/12/2025 13:35

Liberan por error a reo desde cárcel de Rancagua: Gendarmería entregó explicación e instruyó sumario

La autoridad penitenciaria instruyó un sumario para establecer las responsabilidades y Juzgado de Garantía de Graneros emitió una orden de detención para dar con el sujeto.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Este viernes se conoció que un nuevo reo fue liberado por error desde la cárce de Rancagua, región de O'Higgins, tras un presunto error de Gendarmería

Según señaló la institución a través de un comunicado, que un imputado salió desde el Complejo Penitenciario de Rancagua debido a que se “malinterpretó” un documento desde el tribunal. 

“La Dirección Regional de Gendarmería de Chile en O’Higgins, informa que se cursó la libertad de un imputado desde el Complejo Penitenciario de Rancagua, preliminarmente debido a un presunto error en la interpretación del documento, emitido por el Tribunal”, detallaron.

Gerdarmería investiga los hechos

Al percatarse de lo ocurrido, la autoridad penitenciaria realizó una denuncia ante el Ministerio Público dando cuenta de los hechos.

En paralelo, el Juzgado de Garantía de Graneros despachó una orden de detención a ambas policías para dar con el sujeto. 

Sumado a eso, Gendarmería instruyó un sumario “para establecer la circunstancia en que ocurrieron los hechos, y determinar posibles responsabilidades administrativas, las que serán debidamente sancionadas”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Elección 2025: ¿Cuál es la multa por no asistir a votar este domingo?

Lo último

Lo más visto

“Lo fueron a buscar a la casa”: Familia de padre e hijo asesinados en Cabrero expuso teoría detrás del crimen

Juan Carlos Vega, hermano y tío de las víctimas, compartió nuevos antecedentes del crimen y la posible tesis que habría tras la muerte de sus seres queridos.

12/12/2025

¿Dónde voto en la segunda vuelta de las Elecciones 2025? Consulta aquí con tu RUT

Quienes no ejerzan su voto este domingo arriesgan una importante multa económica. Para evitar confusiones, el Servel tiene habilitada una plataforma de consulta que puedes revisar acá.

12/12/2025

“Quiero aclarar que...”: Ex de Valentina Roth rompió el silencio y habló sobre Camilo Huerta

Miguel de la Fuente publicó un video en el que desmintió por completo los rumores de infidelidad, tanto de su parte como de la bailarina. Además, tuvo cálidas palabras para el personal trainer.

12/12/2025

Niño se iba a graduar de octavo básico: Revelan nuevos detalles del crimen de padre e hijo en Cabrero

Un familiar de las víctimas señaló que el padre asesinado esta semana en un camino rural había viajado especialmente a esa ciudad para presenciar la ceremonia de graduación de su hijo.

12/12/2025