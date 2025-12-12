Liberan por error a reo desde cárcel de Rancagua: Gendarmería entregó explicación e instruyó sumario - Chilevisión

La autoridad penitenciaria instruyó un sumario para establecer las responsabilidades y Juzgado de Garantía de Graneros emitió una orden de detención para dar con el sujeto.

Este viernes se conoció que un nuevo reo fue liberado por error desde la cárce de Rancagua, región de O'Higgins, tras un presunto error de Gendarmería.

Según señaló la institución a través de un comunicado, que un imputado salió desde el Complejo Penitenciario de Rancagua debido a que se “malinterpretó” un documento desde el tribunal.

“La Dirección Regional de Gendarmería de Chile en O’Higgins, informa que se cursó la libertad de un imputado desde el Complejo Penitenciario de Rancagua, preliminarmente debido a un presunto error en la interpretación del documento, emitido por el Tribunal”, detallaron.

Gerdarmería investiga los hechos

Al percatarse de lo ocurrido, la autoridad penitenciaria realizó una denuncia ante el Ministerio Público dando cuenta de los hechos.

En paralelo, el Juzgado de Garantía de Graneros despachó una orden de detención a ambas policías para dar con el sujeto.

Sumado a eso, Gendarmería instruyó un sumario “para establecer la circunstancia en que ocurrieron los hechos, y determinar posibles responsabilidades administrativas, las que serán debidamente sancionadas”.