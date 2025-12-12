 ¿Vas a Loserville? Metro de Santiago anunció extensión de horario en estas estaciones - Chilevisión
12/12/2025 15:24

¿Vas a Loserville? Metro de Santiago anunció extensión de horario en estas estaciones

Algunas estaciones de las Líneas 3 y 6 operarán hasta más tarde del horario habitual. Revisa cuáles son y los horarios.

Publicado por CHV Noticias

Metro de Santiago anunció que extenderá su horario de funcionamiento debido al Festival Loserville, que se llevará a cabo el día sábado 13 de diciembre en el Estadio Santa Laura.

Recordemos que no es el único cambio fijado para los próximos días en la capital. Con motivo de las Elecciones 2025, el tren subterráneo también ampliará su horario el domingo 14 y lo hará con pasajes gratuitos.

Metro extiende su horario de funcionamiento por Festival Loserville el sábado 13 de diciembre

Metro de Santiago anunció que algunas estaciones de las Líneas 3 y 6 operarán hasta 00:30 horas del sábado 13 de diciembre.

A continuación, revisa el listado por estaciones de ingreso, salida y combinación:

Estaciones de ingreso por Línea 3:

  • Plaza Chacabuco

Estaciones de salida por Línea 3:

  • Plaza Quilicura
  • Hospitales
  • U. de Chile
  • Irarrázaval
  • Ñuñoa
  • Plaza Egaña

Estaciones de salida por Línea 6:

  • Cerrillos
  • Franklin
  • Ñuble
  • Estadio Nacional
  • Ñuñoa
  • Inés de Suárez
  • Los Leones

Estación de combinación:

  • Ñuñoa

El tren subterráneo hace un llamado a planificar el viaje, cargar tu Bip! con tiempo y disfrutar del show musical con responsabilidad.

