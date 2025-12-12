 “Yo no soy gordofóbica”: Raquel Argandoña se sinceró sobre su polémica con Cata Days en Fiebre de Baile - Chilevisión
12/12/2025 16:11

“Yo no soy gordofóbica”: Raquel Argandoña se sinceró sobre su polémica con Cata Days en Fiebre de Baile

"¿Qué querías que le dijera? Se le veía el rollito", señaló Argandoña en el último capítulo de Podemos Hablar, donde también aseguró que no le importan los comentarios negativos que recibe en redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes en un nuevo capítulo de Podemos Hablar, Raquel Argandoña habló en extenso sobre sus polémicas como jurado en Fiebre de Baile y se sinceró tras el comentado episodio con Cata Days.

Catalina se había sacado el vestuario durante su coreografía y quedó con un body color nude, a lo que Raquel señaló: “Si te sacas el vestido, te tienes que preocupar de que si te quedas con esa tenida levantarte la parte del calzón para que no salga el rollito, porque eso no se ve estético en televisión".

¿Qué dijo Raquel sobre su polémica con Cata Days?

La situación generó revuelo y al respecto, Argandoña explicó: "Yo no soy gordofóbica. Yo fui súper empática con ella. Le di un consejo que yo creo que ella tomó en cuenta para su próxima salida (...)La idea de ella era muy buena, pero ¿por qué no se puso un enterito o un traje de baño?".

Respecto de las críticas que recibió, la jurado comentó: "Las redes sociales fueron súper duras conmigo. A mí me da absolutamente lo mismo porque no las leo, los bloqueo porque no me hago mala sangre. Si no me importa los comentarios de la gente que conozco ¿Qué me va a importar las que no conozco?".

Dentro de esa misma polémica, se habló que Catalina habría terminado llorando. En ese contexto, Raquel señaló: "Yo no sé por qué se puso a llorar" y luego se le preguntó si hacía un mea culpa por haber utilizado el término "rollito".

"¿Qué querías que le dijera? Se le veía el rollito. A todos de repente se nos ve el rollito y si te lo dicen, yo me lo tapo y digo: 'Gracias'", concluyó Argandoña.

Raquel estará presente en un nuevo capítulo de Podemos Hablar este viernes a las 22:30 horas por las pantallas de Chilevisión, su señal online y a través de la app MiCHV, donde también se referirá a todas las polémicas de Fiebre de Baile y su relación con Félix Ureta.

