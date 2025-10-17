 ¿Te fijaste? El gesto de Raquel Argandoña con María José Quiroz tras polémica en Fiebre de Baile - Chilevisión
17/10/2025 08:11

¿Te fijaste? El gesto de Raquel Argandoña con María José Quiroz tras polémica en Fiebre de Baile

La jurado del estelar de Chilevisión y la actriz tuvieron un tenso momento en Fiebre de Baile. Un nuevo capítulo que no pasó desapercibido se produjo en Detrás del Humor.

Publicado por CHV Noticias

El último capítulo de Detrás del Muro tuvo como invitada especial a Raquel Argandoña, quien protagonizó un divertido momento junto a María José Quiroz, luego del bullado comentario que le entregó la jurado a la comediante en Fiebre de Baile.

Hace unos días, la presidenta del jurado causó polémica tras indicarle a la actriz que su vestuario de color amarillo no la favorecía y la hacía lucir "ancha".

El encuentro de Argandoña con María José

Tras la comentada polémica que se originó en Fiebre de Baile, Raquel Argandoña tuvo un encuentro con la participante del estelar durante un sketch que emulaba una fiscalización nocturna.

En la instancia, María José Quiroz interpretaba a una carabinera con chaleco amarillo y le cursaba un parte a Raquel.

En ese momento, la comunicadora dejó escapar un sutil comentario aludiendo al polémico momento que se vivió en Fiebre de Baile.

"Estás estupenda, me gusta ese color", indicó Raquel, apaciguando de esa forma la tensión que había entre ambas.

Mira el momento completo a continuación:

