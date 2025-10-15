¡Ganó la inmunidad! Así fue la aplaudida presentación de María José Quiroz en Fiebre de Baile - Chilevisión

La actriz se convirtió en la mejor evaluada del capítulo de Fiebre de Baile y el jurado la evaluó con una puntuación que superó a la de Cony Capelli y Skarleth Labra en el estelar de Chilevisión.

María José Quiroz se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la nueva temporada de Fiebre de Baile. Este martes se coronó como la inmune de la semana tras una aplaudida presentación.

Quiroz, junto a su bailarín Francisco Solar, se lució con su interpretación del tema Lose Control de Teddy Swims.

La coreografía tuvo la particularidad de que la comediante bailó con los ojos vendados en los primeros segundos, lo que agregó dificultad y dramatismo a la actuación.

Fiebre de Baile: María José Quiroz es la inmune de la semana

La presentación de María José Quiroz se llevó los aplausos del jurado, que la premió con el mejor puntaje total del capítulo y la puntuación quedó así:

Edymar Acevedo evaluó a la integrante de Detrás del Muro con un 9

evaluó a la integrante de Detrás del Muro con un 9 Power Peralta con un 8

con un 8 Vasco Moulian con un 5

con un 5 Raquel Argandoña, que tenía nota incógnita, le puso un 9

Esto dio un total de 31 puntos, superando a Cony Capelli (30) y Skarleth Labra (30).

El espectáculo de la actriz también fue elogiado por usuarios en redes sociales, donde la consideran como una de las potenciales finalistas del programa.

Mira la presentación de María José Quiroz: