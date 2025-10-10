“No voy a...”: El ultimátum de Raquel Argandoña a Michelle Carvalho en Fiebre de Baile - Chilevisión

La presidenta del jurado del estelar de Chilevisión reaccionó a los dichos de la bailarina y advirtió que, tras sus dichos a Vasco Moulián, no iba a aceptar faltas de respeto.

Raquel Argandoña hizo valer su rol como presidenta del jurado al increpar a Michelle Carvalho por la "advertencia" en vivo que hizo a Vasco Moulián, en el cuarto capítulo de Fiebre de Baile.

"Yo no sé si ustedes vieron la desubicación de Michelle Carvalho con un miembro del jurado", comenzó diciendo en Zona de Estrellas. "Yo no voy a dialogar con personas a las que le escucho solamente la voz", en alusión a las entrevistas en backstage.

Por esta razón, la "Quintrala" sostuvo que "me eligieron ayer presidenta del jurado, yo la quiero tener frente a frente, porque yo no voy a aceptar insolencias ni faltas de respeto a ningún miembro del jurado".

"Podemos dialogar con altura de miras", subrayó, "pero si no les gusta nuestra evaluación se pueden retirar... Podemos dialogar de forma respetuosa, pero no voy a aceptar faltas de respeto", advirtió.

“Yo llevo 50 años de trayectoria. No voy a polemizar con ningún participante. Si ellos quieren publicidad en portales, que se busquen a otro jurado, conmigo no. Tendrían que nacer de nuevo", concluyó.

Michelle Carvalho v/s Vasco Moulián

Hay que recordar que la bailaria se dirigió a Vasco Moulián luego que este último llamara la atención a los participantes por las ausencias en los ensayos.

"Miente mucho, entra en personaje, mucho show y ahí miente, y después, cuando apagan la cámara, me trata súper, me abraza, dice: 'Michelita, lo hiciste súper', y de ahí prenden la cámara, me trata mal", dijo la brasileña.

Vasco no se quedó callado y respondió: "Tengo la teoría de que no puedes tratar de mitómano a una persona que no ha mentido, Michelle, tienes que tener cuidado con eso. Tienes harto tiempo en el espectáculo como para tratarme de mitómano. Ten cuidado".