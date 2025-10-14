¿Te fijaste? El sorpresivo detalle entre Faloon y Rai que llamó la atención de los fans de Fiebre de Baile - Chilevisión

Las cámaras del react de Chilevisión captaron el momento exacto en el que Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda sostuvieron una íntima conversación en un rincón del backstage que no pasó desapercibida al agudo ojo de los seguidores.

Este lunes se vivió un nuevo capítulo de Fiebre de Baile que estuvo marcado por el ingreso de dos nuevos participantes que ya han generado revuelos dentro del elenco.

Uno de ellos es Raimundo Cerda, quien es conocido por su participación en Gran Hermano Chile y por su coqueteo con Cony Capelli y su posterior relación con Faloon Larraguibel.

En su debut en el estelar de Chilevisión, el ex chico reality protagonizó una curiosa interacción que fue captada por los seguidores del React de Fiebre de Baile conducido por Claudio Michaux.

El detalle entre Faloon y Rai que no pasó desapercibido en Fiebre de Baile

Las cámaras del react de Chilevisión grabaron el momento exacto en el que Raimundo y Faloon conversan íntimamente en un rincón del backstage.

Acto seguido, se ve cómo Faloon abraza a Rai y posiciona su cabeza sobre su pecho. Una situación que no pasó desapercibida para los internautas, ni para Claudio Michaux, quien alertó a los seguidores: "Ojo al backstage".

Sin embargo, al parecer las muestras de cariños no bastaron, ya que en un segundo plano se les ve conversando con rostros serios y conversando distanciados.

Este detalle no fue dejado pasar por los seguidores del programa, quienes alertaron que algo negativo habría pasado entre ellos. ¿Cuál será la verdad de este momento?

Puedes ver el instante exacto a continuación: