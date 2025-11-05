 Tras operativos en cuatro regiones: 12 funcionarios de Gendarmería fueron detenidos por tráficos de drogas y cohecho - Chilevisión
Minuto a minuto
Detienen a conocido cantante urbano por manejar bajo los efectos de la droga en San Felipe Tras operativos en cuatro regiones: 12 funcionarios de Gendarmería fueron detenidos por tráficos de drogas y cohecho Aguas Andinas anuncia cortes en Santiago para este miércoles y jueves: Revisa acá las zonas Pista inesperada: Cómo una máscara se volvió pieza clave del triple crimen de La Reina VIDEO | El motivo por el cual PDI llegó este miércoles a la casa donde se aloja Trinidad Cruz-Coke
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/11/2025 14:00

Tras operativos en cuatro regiones: 12 funcionarios de Gendarmería fueron detenidos por tráficos de drogas y cohecho

Aparte de los 12 funcionarios de Gendarmería también fueron detenidos otras seis personas donde además se incautó droga, dinero en efectivo, armas y vehículos.

Este miércoles, Gendarmería informó que 12 funcionarios de la institución fueron detenidos debido a una investigación por delitos como tráfico de drogas, cohecho y otros ilícitos. 

A través de un comunicado, la institución informó que la Policía de Investigaciones capturó a los imputados en un operativo que se realizó en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Biobío y La Araucanía. 

En el escrito se indicó que a estos delitos estaban vinculados "más de una decena de gendarmes, de unidades penales y especiales de la Región de Tarapacá, en delitos como tráfico de drogas, cohecho, lavado de dinero y asociación ilícita". 

Aparte de los 12 funcionarios de Gendarmería también fueron detenidos otras seis personas donde además se incautó droga, dinero en efectivo, armas y vehículos.

Tras estas detenciones, Rubén Pérez, director nacional de Gendarmería, afirmó: "Estamos efectuando día a día una limpieza de los malos elementos que contaminan la doctrina de la institución y protegiendo y cuidando a los buenos elementos que son los que predominan a lo largo y ancho del territorio nacional".

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | Vuelco en caso La Reina: La millonaria herencia tras el triple homicidio de un padre y sus dos hijos

Lo último

Lo más visto

La verdad tras el arma encontrada en el triple crimen en La Reina: Involucra al único detenido

Un reportaje de CHV Noticias reveló detalles exclusivos de la carpeta investigativa, entre ellos el hallazgo de un elemento en el sitio en que asesinaron al fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos.

04/11/2025

“Ha sido muy complejo”: Juan José Gurruchaga reveló que su hijo tiene síndrome grave y poco común

El actor y comunicador se sumó a una campaña de la Liga Chilena Contra la Epilepsia, instancia en la que informó sobre el Síndrome de Lennox-Gastaut en el día mundial de este síndrome epiléptico.

04/11/2025

Hermana de la víctima entre sospechosos: Revelan el presunto rol de otro familiar en asesinato de La Reina

Una sociedad inmobiliaria, mil millones de pesos y un profundo conflicto familiar. CHV Noticias tuvo acceso a detalles inéditos de la investigación por la muerte de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos gemelos.

03/11/2025

Cecilia Gutiérrez lanzó bomba farandulera: Reveló que Fabricio y Mariela Román habrían vuelto

Cecilia Gutiérrez entregó detalles de la decisión que habría tomado la pareja tras el escándalo mediático en el que se vieron envueltos a raíz de rumores de infidelidad del brasileño con una modelo en Temuco.

04/11/2025