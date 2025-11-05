Tras operativos en cuatro regiones: 12 funcionarios de Gendarmería fueron detenidos por tráficos de drogas y cohecho - Chilevisión

Aparte de los 12 funcionarios de Gendarmería también fueron detenidos otras seis personas donde además se incautó droga, dinero en efectivo, armas y vehículos.

Este miércoles, Gendarmería informó que 12 funcionarios de la institución fueron detenidos debido a una investigación por delitos como tráfico de drogas, cohecho y otros ilícitos.

A través de un comunicado, la institución informó que la Policía de Investigaciones capturó a los imputados en un operativo que se realizó en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Biobío y La Araucanía.

En el escrito se indicó que a estos delitos estaban vinculados "más de una decena de gendarmes, de unidades penales y especiales de la Región de Tarapacá, en delitos como tráfico de drogas, cohecho, lavado de dinero y asociación ilícita".



Tras estas detenciones, Rubén Pérez, director nacional de Gendarmería, afirmó: "Estamos efectuando día a día una limpieza de los malos elementos que contaminan la doctrina de la institución y protegiendo y cuidando a los buenos elementos que son los que predominan a lo largo y ancho del territorio nacional".