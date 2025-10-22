Los intentaron quemar en la celda: Gendarmería detalla ataque contra imputados por choque de furgón escolar - Chilevisión

La institución confirmó el incidente e informó que gracias a la rápida intervención de funcionarios los reclusos no pudieron llevar a cabo su cometido.

En horas de esta tarde, Gendarmería confirmó que internos de la Penitenciaría de Santiago intentaron agredir a los dos imputados que cumplen prisión preventiva por el fatal siniestro vial que provocó la muerte de un niño de 12 años.

El incidente quedó registrado en un video que grabaron los propios reclusos. En él, se aprecia cómo amenazaron a uno de los sujetos para luego lanzar una bolsa con fuego al interior de la celda mediante una ventanilla que no tenía vidrio.

En ese contexto, la institución informó que "dicha situación corresponde a amenazas y un intento de agresión por parte de un grupo de internos hacia dos imputados".

Gendarmería confirmó amenazas a imputados

A través de un comunicado, aclararon que la rápida intervención de funcionarios evitó un hecho de mayor gravedad en el penal, ubicado a metros del Centro de Justicia.

"Debido a la oportuna intervención de personal institucional y, a que ambos imputados estaban aislados del resto de la población penal al interior de su celda, es que el intento de agresión no se logró materializar", señalaron en la misiva.

Tras el hecho, agregaron, funcionarios "realizaron un operativo de registro y allanamiento en el módulo", logrando la incautación de "elementos prohibidos, entre ellos aparatos celulares".

Finalmente, Gendarmería dio a conocer en el comunicado que denunciaron los hechos ante el Ministerio Público y, además, instruyeron la realización de un sumario administrativo.