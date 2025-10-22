 “Vamos a quemarlos”: Atacan en la cárcel a imputados por choque en el que murió niño en Recoleta - Chilevisión
22/10/2025 17:46

“Vamos a quemarlos”: Atacan en la cárcel a imputados por choque en el que murió niño en Recoleta

El hecho ocurrió cuando reos del módulo donde se encuentran los acusados en el penal Santiago 1 intentaron atacarlos y lanzar fuego a su celda.

Publicado por CHV Noticias

Los dos imputados que permanecen en prisión preventiva tras provocar el fatal accidente en Recoleta, donde murió un niño de 12 años, fueron agredidos por otros internos al interior del penal Santiago 1.

El hecho ocurrió cuando reos del módulo donde se encuentran los acusados intentaron atacarlos y lanzar fuego a su celda, gritando “¡vamos a quemarlos!”, según registros que circularon en redes sociales.

Tras el ataque dentro del penal, información preliminar apunta que Gendarmería habría activado los protocolos de seguridad, controlando la situación y trasladando a los acusados a una zona segura. No se reportan heridos de gravedad.

Cabe recordar que el trágico accidente se produjo el lunes pasado, cuando los imputados huían de la persecución de un civil y chocaron violentamente contra un furgón escolar del Colegio Rafael Sanhueza, provocando la muerte del menor y dejando a otros niños heridos.

Versión de Gendarmería por ataque a imputados

A través de un comunicado, Gendarmería detalló que "dicha situación corresponde a amenazas y un intento de agresión por parte de un grupo de internos hacia dos imputados, que se encontraban en prisión preventiva en el CDP Santiago I, por un caso de connotación".

"Debido a la oportuna intervención de personal institucional y, a que ambos imputados estaban aislados del resto de la población penal al interior de su celda, es que el intento de agresión no se logró materializar", agregan.

Después del hecho, funcionarios realizaron "un operativo de registro y allanamiento en el módulo, logrando la incautación de elementos prohibidos, entre ellos aparatos celulares".

Junto con lo anterior, la institución denunció los hechos ante el Ministerio Público y se instruyó la realización de un sumario administrativo.

