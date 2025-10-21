 Muerte de niño de 10 años: Prisión preventiva para delincuentes que chocaron furgón escolar - Chilevisión
Muerte de niño de 10 años: Prisión preventiva para delincuentes que chocaron furgón escolar
21/10/2025 20:14

Muerte de niño de 10 años: Prisión preventiva para delincuentes que chocaron furgón escolar

Iván Gómez Obreque y Claudio Gaete Quiroz, quienes iban en el vehículo que impactó al furgón, quedaron en prisión preventiva y el tribunal decretó 100 días para la investigación.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Este martes se realizó la audiencia de formalización de los dos sujetos que chocaron con un furgón escolar y provocaron la muerte de un niño de 10 años en Recoleta.

 Los delincuentes fueron identificados como Iván Gómez Obreque (28) y Claudio Gaete Quiroz (31), ambos con amplio prontuario policial.

Tras la revisión de los antecedentes el tribunal decretó prisión preventiva para los dos, por considerarlos un peligro para la sociedad. 

Cambio en tipología de delitos

La Fiscalía Centro Norte formalizó a los dos hombres por el delito de homicidio simple, siete homicidios frustrados, robo con violencia y apropiación indebida de un vehículo.

Tras la audiencia, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago acreditó los detitos de robo con sorpresa, homicidio consumado con dolo eventual y lesiones leves y graves.

“En el primer hecho que sería, a nuestro juicio, un robo con violencia, el tribunal estimó robo con sorpresa. Pero nosotro plantemos y mantenemos nuestra postura de que es un robo con violencia”, detalló el fiscal Manuel Silva. 

En cuanto al homicidio, señaló que “el tribunal estimó que se ha cometido este delito con dolo eventual” debido a que “al conducir a esa velocidad en contra del tránsito representa la idea de que pudieron haber causado lesiones o la muerte de una persona como finalmente ocurre”. 

El tribunal fijó un plazo de 100 días para la investigación

