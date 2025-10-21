 VIDEO | “Era muy noble y feliz”: Habla hermano de niño fallecido en tragedia de Recoleta - Chilevisión
21/10/2025 15:47

VIDEO | “Era muy noble y feliz”: Habla hermano de niño fallecido en tragedia de Recoleta

Miguel Hermosilla entregó su testimonio tras el fatal accidente en el que murió su hermano menor, luego de un choque entre un furgón escolar y un auto con delincuentes a bordo.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Este martes se llevó a cabo el velorio de Esteban Hermosillaniño de 10 años que falleció luego de que el furgón escolar en el que iba fuera chocado por delincuentes la tarde del lunes. 

En medio de la masiva despedida, su hermano mayor, Miguel Hermosilla (19) conversó con CHN Noticias sobre cómo este accidente afectó a su familia y dio detalles de cómo era el menor con su círculo cercano. 

“Estebitan era un niño muy noble, era un niño feliz. Yo diría que era un niño como todos, pero siempre marcaba la diferencia por su felicidad, porque siempre generaba alegría a todos a su alrededor”, relató. 

El joven recalcó que su hermano era muy querido tanto en el colegio como en su hogar, por lo que “para nosotros fue devastador esta noticia, sobre todo porque era muy evitable”.

Respecto al accidente, el hermano del menor fallecido también hizo un comentario sobre el actuar de los delincuentes que provocaron el fatal choque en la comuna de Recoleta. 

“No deberían estar en la calle generando perturbación a toda la ciudadanía. Considero que esto es un chiste repetido y lo único que genera que es que gente como mi hermano, que era una persona tan humilde, termine en una tragedia así”, sostuvo. 

“Es lamentable que nuestro sistema judicial funcione tan paupérrimo”, agregó.

Masiva velatón

El cuerpo de Esteban Hermosilla fue entregado por parte del Servicio Médico Legal (SML) a su familia para el velorio que se está realizando en Avenida México.

El establecimiento educacional al que pertenecía el menor suspendió las clases de hoy y optó por convertir el día en una jornada de reflexión.

Familiares, vecinos y miembros de la comunidad escolar del menor se reunieron fuera de su casa para realizar una velatón en su memoria

