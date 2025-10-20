 Asaltaron y huyeron: Lo que se sabe del robo que terminó con la muerte de un niño en Recoleta - Chilevisión
Asaltaron y huyeron: Lo que se sabe del robo que terminó con la muerte de un niño en Recoleta
20/10/2025 19:56

Asaltaron y huyeron: Lo que se sabe del robo que terminó con la muerte de un niño en Recoleta

El ministro Luis Cordero confirmó que las policías investigan el robo previo al choque y que ambos antisociales se encuentran detenidos. Desde el Colegio de la víctima suspendieron las clases y enviaron condolencias a la familia.

Publicado por CHV Noticias

Consternación en la comunidad educativa de Recoleta, región Metropolitana, dejó una colisión ocurrida la tarde de este lunes en la calle Santos Dumont con Humorista Carlos Helo.

El siniestro vial dejó un niño fallecido, mientras que otros siete resultaron con heridas de diversa consideración. Todos fueron trasladados hasta recintos asistenciales, aunque ninguno se encuentra en riesgo vital.

Este accidente tuvo su origen en un delito cometido por dos delincuentes: Robaron el celular de una transeúnte cuadras antes del punto del vocamiento de los dos vehículos involucrados.

"Estos delincuentes se estaban dando a la fuga tras realizar un robo con violencia en las cercanías", confirmó en una vocería el teniente Gabriel Villanueva, de la prefectura Norte de Carabineros.

Tras darse a la fuga por varias cuadras, luego regresaron a solo una cuadra de donde cometieron el robo. Fue en ese punto donde impactaron al furgón escolar tras no respetar una señalética de tránsito.

Los antisociales, de nacionalidad de chilena, resultaron también con heridas y fueron retenidos por los propios vecinos y testigos del incidente, quienes impidieron que huyeran tras el grave episodio registrado cerca de Barrio Patronato.

Ministro Cordero descartó persecución policial

Mediante un punto de prensa el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, descartó que el auto manejado por delincuentes haya estado escapando de una persecución de la institución policial.. 

“No existen antecedentes de que hubiese existido dispositivos policiales en persecución”, para luego atribuir la responsabilidad a las "dos personas que conducían el vehículo, quienes aparentemente venían de un robo con violencia".

Además, el titular de la cartera comentó que ambos se encuentran detenidos: "Los dos tienen antecedentes policiales y ya están disposición de Carabineros".

Colegio suspendió clases tras muerte de alumno

Por otra parte, en horas de esta tarde el recinto educacional donde estudiaba el niño fallecido publicó un comunicado en el que enviaron sus condolencias a la familia.

"Como comunidad estamos conmocionados y dedicamos toda nuestra energía a acompañar a la familia, especialmente los padres y hermanos, a los estudiantes accidentados, sus familias, compañeros y profesores, que hoy están afectados por este triste acontecimiento".

Junto con ello, informaron la decisión de suspender las clases y todas las actividades programadas para mañana. "Agradecemos de corazón a todos quienes pudieron apoyar las labores de rescate de nuestros estudiantes, tanto docentes como directivos y vecinos del sector", cerraron.

