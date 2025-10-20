Tragedia en Recoleta: Confirman 1 niño fallecido tras choque a furgón escolar por delincuentes - Chilevisión

Bomberos y equipos de emergencia se encuentran en la intersección de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo para atender la emergencia. Carabineros descartó que haya otros menores en riesgo vital.

Una grave colisión entre un furgón escolar y un vehículo dejó un niño fallecido en la comuna de Recoleta, en la región Metropolitana, en momentos que los conductores del segundo auto arrancaban de un intento de robo.

El accidente se produjo a eso de las 16:00 horas en la intersección de las avenidas Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, en las cercanías del barrio Patronato.

Según información de Carabineros, otras siete personas resultaron con lesiones de diversa consideración, las cuales fueron derivadas hasta distintos recintos asistenciales.

A raíz de la emergencia, personal de la institución policial concurrió al lugar para adoptar el procedimiento correspondiente, mientras equipos de salud y Bomberos realizaron labores de rescate y atención a las personas afectadas.

Delincuentes arrancaban de un robo

El accidente de tránsito tuvo su origen tras un robo, confirmó la institución policial. Se trata de un vehículo blanco que estuvo involucrado en un delito, específicamente, en el intento de robo de un vehículo a una conductora.

Producto de lo anterior se produjo la fuga de los delincuentes, quienes posteriormente impactaron el furgón escolar, el cual iba conformado por alrededor de 15 estudiantes de educación básica.

"Estos delincuentes se estaban dando a la fuga tras realizar un robo con violencia en las cercanías", informó en una vocería el teniente Gabriel Villanueva, prefectura Norte de Carabineros.

"No respetan la señalética, que venían desobedeciendo y provocan, lamentablemente, la colisión con el vehículo que transportaba a menores", agregó.