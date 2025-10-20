 Tragedia en Recoleta: Confirman 1 niño fallecido tras choque a furgón escolar por delincuentes - Chilevisión
Minuto a minuto
“Él no tenía idea”: Madre de asesinado en San Bernardo descartó vínculo con caso Krishna Aguilera EXCLUSIVO | Revelan video del fatal choque de delincuentes que dejó un niño fallecido en Recoleta “Siempre fuiste un héroe”: Pareja de piloto fallecido compartió emotivo último adiós Investigan doble parricidio en La Reina: La hipótesis de la muerte de un padre y sus hijos gemelos Asaltaron y huyeron: Lo que se sabe del robo que terminó con la muerte de un niño en Recoleta
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/10/2025 18:00

Tragedia en Recoleta: Confirman 1 niño fallecido tras choque a furgón escolar por delincuentes

Bomberos y equipos de emergencia se encuentran en la intersección de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo para atender la emergencia. Carabineros descartó que haya otros menores en riesgo vital.

Publicado por CHV Noticias

Una grave colisión entre un furgón escolar y un vehículo dejó un niño fallecido en la comuna de Recoleta, en la región Metropolitana, en momentos que los conductores del segundo auto arrancaban de un intento de robo.

El accidente se produjo a eso de las 16:00 horas en la intersección de las avenidas Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, en las cercanías del barrio Patronato. 

Según información de Carabineros, otras siete personas resultaron con lesiones de diversa consideración, las cuales fueron derivadas hasta distintos recintos asistenciales.

A raíz de la emergencia, personal de la institución policial concurrió al lugar para adoptar el procedimiento correspondiente, mientras equipos de salud y Bomberos realizaron labores de rescate y atención a las personas afectadas.

Delincuentes arrancaban de un robo

El accidente de tránsito tuvo su origen tras un robo, confirmó la institución policial. Se trata de un vehículo blanco que estuvo involucrado en un delito, específicamente, en el intento de robo de un vehículo a una conductora.

Producto de lo anterior se produjo la fuga de los delincuentes, quienes posteriormente impactaron el furgón escolar, el cual iba conformado por alrededor de 15 estudiantes de educación básica.

"Estos delincuentes se estaban dando a la fuga tras realizar un robo con violencia en las cercanías", informó en una vocería el teniente Gabriel Villanueva, prefectura Norte de Carabineros.

"No respetan la señalética, que venían desobedeciendo y provocan, lamentablemente, la colisión con el vehículo que transportaba a menores", agregó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Pensión de Invalidez sube su monto: Consulta con tu RUT cuánto recibes todos los meses

Lo último

Lo más visto

Tragedia en Recoleta: Confirman 1 niño fallecido tras choque a furgón escolar por delincuentes

Bomberos y equipos de emergencia se encuentran en la intersección de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo para atender la emergencia. Carabineros descartó que haya otros menores en riesgo vital.

20/10/2025

Masivo corte de luz en Santiago: Afectó a más de 370 mil personas y a varias estaciones de Metro

Internautas en redes sociales han reportado problemas con el suministro eléctrico durante la tarde de este lunes.

20/10/2025

Indagan doble parricidio: Revelan identidad de hombre hallado muerto junto a sus hijos en La Reina

Se trata de un hombre de 62 años, quien fue encontrado muerto junto a sus dos hijos gemelos de 17 años en su domicilio en la comuna de La Reina.

20/10/2025

VIDEO | Completamente a oscuras: Así vivieron los pasajeros el corte de luz en la Línea 4 del Metro

Usuarios de redes sociales compartieron registros de cómo se vivió el momento al interior de una estación de la Línea 4 del Metro de Santiago. 

20/10/2025