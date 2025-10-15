 VIDEO | Balacera en acceso a Metro Vespucio Norte: Asaltaron perfumería y dispararon a guardias - Chilevisión
15/10/2025 13:44

VIDEO | Balacera en acceso a Metro Vespucio Norte: Asaltaron perfumería y dispararon a guardias

Una cámara de seguridad del local afectado registró el momento en que al menos cinco delincuentes robaron varios productos. El dueño del recinto reportó $20 millones en pérdida.

Un violento asalto se registró este miércoles en una perfumería ubicada en las afueras del Metro Vespucio Norte, en la comuna de Recoleta.

Según información preliminar, testigos escucharon alrededor de 10 disparos y, minutos después, al menos cinco delincuentes ingresaron al recinto para robar varios productos.

Posteriormente, los antisociales huyeron en un vehículo color gris por Américo Vespucio en dirección al oriente. Luego, tomaron calle Arcoíris hacia el sur.

En conversación con CHV Noticias, el dueño de la perfumería reveló que el local recién se había inaugurado hace una semana.

"Eran niños chicos los que estaban robando, disparándole a los guardias del Metro", detalló el hombre, reportando $20 millones en pérdidas.

