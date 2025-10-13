“Pensé que no sería grave”: Ministra Vallejo reveló la fake news más grande que han dicho de ella - Chilevisión

La secretaria de Estado encabezó el pasado jueves el lanzamiento de la campaña contra la desinformación “Aguanta, chequea y comparte”, que busca enfrentar "fenómeno real que puede influir en nuestras decisiones".

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, reveló cuál ha sido la mentira o fake news "más grande" que ha sido divulgada sobre ella, en el marco del lanzamiento de la campaña contra la desinformación “Aguanta, chequea y comparte”.

En conversación con La Cuarta, aclaró de partida que han sido "muchas, desde que era dirigente estudiantil". Sin embargo, la que caló más popularmente "era que yo tenía un Audi de auto".

Según dijo, esta mentira se difundió en redes sociales y no en los medios de comunicación. "En ese entonces pensé que no sería nada grave, porque aparecía en una red social".

"Pero la difundieron tan sistemáticamente en redes que me tocó alguna vez en una feria una persona que había creído que efectivamente yo me había comprado un auto, más allá de yo si tenía derecho o no a comprar un Audi, que es otro tema", recordó.

Gobierno lanzó nueva campaña contra la desinformación

La campaña Aguanta, chequea y comparte fue lanzada el pasado 9 de octubre en la comuna de Pudahuel, donde cerca de 200 vecinos y vecinas fueron testigos del lanzamiento de un videoclip alusivo a la causa protagonizado por el actor José Antonio Raffo.

"La desinformación es una de las principales amenazas para las sociedades libres. Su producción es sistemática e influye en el fuero más íntimo de las personas: la toma de decisiones", plantea el sitio web de la iniciativa.

En primera instancia, el llamado es a "aguantar" ante el "impulso inmediato de compartir" una noticia. El segundo paso consiste en algunas recomendaciones simples para verificar si una noticia es verificable o si es desinformación.

Revisar la fuente de la información y no quedarse solo con el titular. Chequear el autor y la fecha de publicación. Evaluar el titular.



Al seguir estas recomendaciones y "tomar un enfoque crítico al consumir noticias", dijeron desde el Gobierno, "puedes ayudar a combatir la desinformación y contribuir a un entorno de información más confiable".