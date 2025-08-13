 Ministra Vallejo cuestionó rol parlamentario de Kast: “Estuvo 16 años sin hacer nada muy relevante” - Chilevisión
13/08/2025 11:47

Ministra Vallejo cuestionó rol parlamentario de Kast: “Estuvo 16 años sin hacer nada muy relevante”

La vocera de Gobierno se refirió a las recientes declaraciones del candidato presidencial republicano, donde aseguró que el Congreso “es importante, pero no es tan relevante”.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast sobre el rol del Congreso Nacional.

Durante el XXI Seminario de Moneda Patria Investments 2025, el líder del Partido Republicano aseguró que el organismo legislativo “es importante, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan”.

"Estamos llenos de propuestas legislativas que cayeron en el populismo y que traspasan los límites de lo que le corresponde a los parlamentarios", fueron parte de las palabras de Kast.

Ministra Vallejo cuestionó rol de Kast como diputado

En entrevista con CNN Chile, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) fue consultada sobre estos dichos del abanderado republicano.

"No sorprende el desprecio de José Antonio Kast por el Congreso, estuvo 16 años como diputado sin hacer nada muy relevante", afirmó la autoridad.

En ese sentido, planteó que "si hubiese sido por la bancada republicana, no tendríamos reducción de la jornada laboral, ni aumento de salario mínimo, tampoco aumento de la PGU".

"El Partido Republicano sistemáticamente ha obstaculizado o rechazado cualquier medida concreta en beneficio de las personas, sea de trabajadores o de jubilados", cerró.

