José Antonio Kast sobre rol del Congreso: “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan” - Chilevisión

El candidato presidencial del Partido Republicano participó XXI Seminario de Moneda Patria Investments 2025 y aseguró que su equipo está "revisando todas las leyes que nadie aplica".

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a la gobernabilidad de su eventual gestión y, en cuanto al Congreso, señaló que “es importante, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan”.

Así planteó en el XXI Seminario de Moneda Patria Investments 2025, donde reflexionó que la facultad presidencial para enviar proyectos de ley debería ser respetada sin que el Legislativo “traspase sus límites”.

"El Congreso tiene que respetar lo que es la facultad presidencial y la autonomía del presidente para enviar proyectos de ley en algunas materias", dijo el candidato.

A lo anterior, agregó: "Estamos llenos de propuestas legislativas que cayeron en el populismo y que traspasan los límites de lo que le corresponde a los parlamentarios".

Kast: "Estamos revisando todas las leyes que nadie aplica"

Por lo mismo, el abanderado de Republicanos aseguró que su equipo está "haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica".

En línea de lo anterior, Kast también criticó “las guías ambientales" al asegurar que “una guía ambiental no es ley”, pues criticó que muchas regulaciones se aplican sin fundamento legal.

"Cuando hablaba del tema de la facilitación regulatoria, y les lleva a la pasada el concepto de las guías ambientales, la guía ambiental no es ley", subrayó.