Citan a Kast a declarar en comisión investigadora: Aparece en foto con detenido por robo de cables - Chilevisión

08/08/2025 14:00

Citan a Kast a declarar en comisión investigadora: Aparece en foto con detenido por robo de cables

Se trata de Francisco San Martín, quien fue precandidato a alcalde por el Partido Republicano y hoy está detenido por su vinculación a una banda dedicada al tráfico de cobre.

Publicado por Gabriela Sambuceti

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast fue citado a declarar en la sesión de la Comisión Especial Investigadora 72 a raíz de una foto que lo vincularía al jefe de una banda dedicada al robo de cables.

Se trata de un registro en que aparece compartiendo una cena con Francisco San Martín, un hombre que -según consignó La Tercera- fue precandidato a alcalde de Coquimbo por el Partido Republicano.

El mismo hombre fue detenido este año, acusado de liderar una organización criminal dedicada al robo de cables de cobre operativa en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

Citan a Kast a declarar

A la comisión, dedicada exclusivamente a analizar el robo de cables de cobre en el país, el candidato deberá asistir a “explicar por qué estuvo cenando en la casa de Francisco San Martín, hoy preso como líder de una mafia de tráfico de cobre”, según señaló el diputado Daniel Manouchehri (PS).

“San Martín ya había sido detenido en 2022, y aún así los republicanos lo llevaban como candidato a alcalde. ¿Fue Kast a buscar apoyo político o financiero?, ¿cuándo supo quién era realmente San Martín?”, cuestionó el parlamentario.

“¿Ese fue el motivo por que lo bajaron de la candidatura? Y si lo supieron, ¿por qué no lo hicieron público? Kast cenando con el crimen organizado es una señal de alarma para la democracia, y hoy tiene que responder”, sentenció.

Al igual que Kast, fueron citados a la instancia el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero y al Fiscal Nacional, Ángel Valencia.

