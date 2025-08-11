Ministra Vallejo califica como “de máxima gravedad” caso de profesor rociado con bencina en INBA - Chilevisión

Hace instantes, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los incidentes que se registraron en la presente jornada en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), en Santiago.

La ministra tildó el hecho como "de suma, de máxima gravedad", pues, sostuvo que este episodio "no es solamente violencia contra las cosas, que ya es grave, sino contra personas".

"No es la primera vez que tenemos que enterarnos o presenciar el rociamiento de combustible o bencina sobre personas, o sea, seres humanos. Y esa es la gravedad", añadió.

Asimismo, Vallejo indicó que los ministros de Educación y Seguridad Pública confirmaron que ya hay una investigación vigente.

En instantes ingresarán al recinto personal de Labocar y OS-9, con el objetivo de recabar más antecedentes.