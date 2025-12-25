Embajadores chilenos en el mundo pop 2025 | El año en una semana | Capítulo 4 - Chilevisión

Este año, Chile brilló en escenarios donde pocas veces había llegado. 31 Minutos desató una ola de nostalgia y sorpresa con su Tiny Desk en NPR, uno de los más vistos y celebrados de la temporada. En la lucha libre, Stephanie Vaquer llevó la bandera chilena a lo más alto al convertirse en campeona mundial de WWE, un hito sin precedentes en el deporte entretenimiento. Y en el mundo del cine, Pedro Pascal se consagró como el actor chileno con mayor presencia en la taquilla mundial, con 3 películas estrenadas casi al mismo tiempo.