 “Ni siquiera para un almuerzo”: Alemana radicada en Chile se impacta con valor de la hora de trabajo - Chilevisión
Minuto a minuto
Cohecho y lavado de activos: Los antecedentes que hicieron que se decretara prisión preventiva para Ángela Vivanco Cuáles son los síntomas del dengue y por qué causa preocupación Tormenta eléctrica en la región del Biobío y Ñuble: Usuarios captaron impactantes registros ¿Se puede o no? Polémica por uso de playa dedicada a investigación universitaria como balneario ¿Viene al cambio de mando? Esto dijo Nayib Bukele tras recibir a José Antonio Kast en El Salvador
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
30/01/2026 15:31

“Ni siquiera para un almuerzo”: Alemana radicada en Chile se impacta con valor de la hora de trabajo

Jules Belloth se hizo viral en redes sociales por un video en el que mostró su molestia al enterarse del salario que le ofrecían en una entrevista de trabajo en Santiago.

Publicado por CHV Noticias

Jules Belloth, influencer alemana radicada en Chile, se hizo viral al compartir un video en redes sociales en el que contó la oferta del salario que hicieron por un turno de ocho horas como part time

Según relató la joven europea, el pago era de $25 mil por jornada laboral. "Sería mentira si te digo que no sabía que en Chile se gana menos que en Alemania, obvio que lo sabía", comenzó su reclamo.

"Por alguna razón pensé que $25 mil la hora no era tan malo. Pensé que podría haber sido peor. Estaba sorprendida. Hasta que me dice 'por turno', y mi cerebro empezó a calcular. ¡Son 3 mil pesos, o sea ni siquiera un almuerzo!", relató.

La creadora de contenido contó que "para acá el Uber cuesta 5 mil pesos mínimo, entonces sale más cara la ida al trabajo que lo que gano en una hora".

"Si piensas igual y estás en la misma, ahorra todo lo posible y ándate a hacer un working holiday. No pierdas tu tiempo, haz que te valoren y te aprecien. Que te paguen más de 3 mil pesos la hora", sugirió la alemana.

El video de Belloth se viralizó y se repletó de comentarios de usuarios que la apoyaron en sus críticas. 

"Mejor busca trabajo en Alemania remoto y vives en Chile jajaja así resulta mejor", "difícil irse a un working holliday sin plata ahorrada, difícil ahorrar plata ganando 3 Lucas la hora" y "te estaban pasando gato por liebre", fueron algunos de los comentarios.

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Tuve que convencer a mi equipo”: Princesa Alba reveló la historia desconocida tras su llegada a Fiebre de Baile

Lo último

Lo más visto

“Es mi única prioridad”: Mane Swett tomaría drástica decisión en medio de batalla legal por su hijo

La actriz habló de su regreso a la ficción, pero precisó que todo esto es sólo un "salvavidas" en medio de la lucha por recuperar a su hijo.

30/01/2026

Bono al Trabajo de la Mujer se paga este viernes: Revisa con tu RUT si recibes el dinero

Se acerca la fecha de pago del beneficio estatal conocido como Bono a la Mujer Trabajadora que va en ayuda a mujeres y jefas de hogar. Conoce el monto a pagar, requisitos y cómo saber si lo recibes.

30/01/2026

¿Qué pasó con Elvira López? Revelan la verdad tras ausencia de la actriz de la reunión de Brujas

La intérprete fue la única que no participó del reencuentro que causó furor en redes sociales. Mane Swett, Lorena Capetillo, Ingrid Cruz y Antonella Ríos se reunieron después de 20 años.

30/01/2026

“Se mostraba preocupada, pero...”: Revelan chats de la sospechosa del crimen a adolescente en Argentina

La tía de Jeremías Monzón, joven de 15 años que habría sido asesinado por su expareja, rompió el silencio y entregó antecedentes inéditos del crimen que conmociona al país trasandino.

30/01/2026