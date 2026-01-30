“Ni siquiera para un almuerzo”: Alemana radicada en Chile se impacta con valor de la hora de trabajo - Chilevisión

Jules Belloth se hizo viral en redes sociales por un video en el que mostró su molestia al enterarse del salario que le ofrecían en una entrevista de trabajo en Santiago.

Jules Belloth, influencer alemana radicada en Chile, se hizo viral al compartir un video en redes sociales en el que contó la oferta del salario que hicieron por un turno de ocho horas como part time.

Según relató la joven europea, el pago era de $25 mil por jornada laboral. "Sería mentira si te digo que no sabía que en Chile se gana menos que en Alemania, obvio que lo sabía", comenzó su reclamo.

"Por alguna razón pensé que $25 mil la hora no era tan malo. Pensé que podría haber sido peor. Estaba sorprendida. Hasta que me dice 'por turno', y mi cerebro empezó a calcular. ¡Son 3 mil pesos, o sea ni siquiera un almuerzo!", relató.

La creadora de contenido contó que "para acá el Uber cuesta 5 mil pesos mínimo, entonces sale más cara la ida al trabajo que lo que gano en una hora".

"Si piensas igual y estás en la misma, ahorra todo lo posible y ándate a hacer un working holiday. No pierdas tu tiempo, haz que te valoren y te aprecien. Que te paguen más de 3 mil pesos la hora", sugirió la alemana.

El video de Belloth se viralizó y se repletó de comentarios de usuarios que la apoyaron en sus críticas.

"Mejor busca trabajo en Alemania remoto y vives en Chile jajaja así resulta mejor", "difícil irse a un working holliday sin plata ahorrada, difícil ahorrar plata ganando 3 Lucas la hora" y "te estaban pasando gato por liebre", fueron algunos de los comentarios.