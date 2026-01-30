El paso a paso para comprar una vivienda en Chile: Crédito hipotecario, recomendaciones y errores comunes - Chilevisión

Especialistas explican cómo funciona cada etapa clave para comprar una vivienda en Chile y evitar fraudes o rechazos bancarios.

Comprar una propiedad es el máximo anhelo de las familias chilenas, pero también un proceso financiero muy complejo.

Acceder al crédito hipotecario, validar el valor real del inmueble, revisar la documentación legal y cerrar la compraventa exige cumplir pasos concretos que, si se omiten o se hacen mal, pueden terminar en rechazos bancarios, sobreendeudamiento o incluso estafas inmobiliarias. A continuación revisa los pasos claves para este importante proceso.

Los cuatro pasos claves para comprar una vivienda en Chile

Crédito hipotecario: Partir con números claros

El primer paso es definir una propiedad concreta y contar con el pie necesario. En Chile, para primeras viviendas suele solicitarse entre el 10% y el 20% del valor del inmueble. Reducir el monto a financiar mejora la evaluación bancaria y las condiciones del crédito.

"Ahorrar para el pie no solo acerca a la vivienda propia, sino que también fortalece significativamente la posición del solicitante frente al banco, al disminuir el monto a financiar y mejorar su condición financiera", afirmó Francisco Recabarren, gerente general y fundador de Hogarízate.

Otro punto crítico es el dividendo mensual. La recomendación operativa es que no supere el 30% de los ingresos familiares líquidos para que sea sostenible en el tiempo.

Tasación: Validar el valor real de la propiedad

Con el crédito en evaluación, el banco exigirá una tasación para confirmar que el precio de la propiedad se ajusta al mercado. Este informe es clave, ya que determina cuánto está dispuesto a financiar el banco.

Desde Transsa, consultora inmobiliaria con más de 20 años de trayectoria, explican que hoy la tasación va más allá de un requisito formal. "Cada vez más personas y empresas utilizan las tasaciones como insumo clave para decidir dónde y cuándo invertir" señaló Esteban Jara, subgerente del área de estudios de la compañía.

Una tasación profesional permite detectar sobreprecios, anticipar observaciones del banco y tomar decisiones con información objetiva antes de comprometer la compra.

Documentación y revisión de títulos: La etapa más crítica

Antes de firmar una promesa de compraventa o transferir dinero, la revisión de los títulos de la propiedad es indispensable. Aquí se confirma que el vendedor sea realmente el dueño y que no existan hipotecas, gravámenes, embargos o prohibiciones vigentes.

"La revisión de títulos es la única forma de garantizar que una compra sea segura y legal. Sin ese análisis, una persona puede terminar comprando a alguien que no es el verdadero dueño o adquiriendo una propiedad con cargas ocultas", adviertió Vicente González, cofundador de Propicheck.

Entre las principales señales de alerta están un dominio no vigente, hipotecas activas, inconsistencias en las inscripciones del Conservador de Bienes Raíces o la existencia de decretos de expropiación.

Cierre y compra: pensar más allá de la firma

Superadas las etapas técnicas, la firma final no debe ser una decisión impulsiva. Para el inversionista chileno, el foco está cambiando desde la apuesta especulativa hacia modelos más estables y predecibles.

Milko Grbic, empresario e inversionista con presencia inmobiliaria en Chile y Estados Unidos, advierte que "La verdadera riqueza no se construye con un golpe de suerte, sino con decisiones inteligentes que generan resultados mes a mes o año tras año. Hoy gana quien construye flujo constante, no quien espera solo plusvalía".