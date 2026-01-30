 “Yo no le tengo…”: Víctima se refiere a la extradición y regreso a Chile de Martín de los Santos - Chilevisión
"Yo no le tengo…": Víctima se refiere a la extradición y regreso a Chile de Martín de los Santos
30/01/2026

"Yo no le tengo…": Víctima se refiere a la extradición y regreso a Chile de Martín de los Santos

Este jueves, se confirmó que la Corte Suprema de Brasil autorizó la extradición de Martín de los Santos, chileno imputado por propinar una golpiza a un conserje de 70 años en Vitacura, en la región Metropolitana, en mayo del 2025. Guilllermo Oyarzún, víctima del ataque, conversó con CHV Noticias y afirmó. "Esto se estaba alargando mucho y que se haga justicia... Mis hijos y mi señora son los que están más preocupados, porque son los que más han sufrido con esto. Yo no le tengo mala al cabro porque no era normal, estaba curado y quizás con otras cosas". 

