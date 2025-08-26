Hay 9 entidades bancarias y hasta 50 mil cupos: ¿Cómo postular al nuevo Subsidio del Crédito Hipotecario? - Chilevisión

El subsidio permite disminuir el monto del dividendo mensual mediante la reducción de la tasa de interés del crédito hipotecario.

Hace unos meses el Minvu, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, presentaron el Subsidio al Crédito Hipotecario, que es un beneficio impulsado en el contexto del Plan de Emergencia Habitacional para apoyar a las familias de sectores de ingresos medios que tienen dificultades para acceder a la vivienda.

El subsidio permite disminuir el monto del dividendo mensual mediante la reducción de la tasa de interés del crédito hipotecario.

¿Qué es el nuevo Subsidio al Crédito Hipotecario?

Es un beneficio que aporta el Estado a través de un subsidio a la tasa de interés del crédito hipotecario que permite rebajar la tasa entre un 0,61% y 1,16%* para la compra de viviendas nuevas de hasta 4.000 unidades de fomento (UF).

Además, reduce a solo el 10% el pie que las familias deben pagar para acceder al crédito.

Requisitos para optar al nuevo Subsidio al Crédito Hipotecario

Personas naturales.

Compra de viviendas nuevas de hasta 4.000 UF.

Para promesas de compraventa celebradas a partir del 1 de enero de 2025. No aplica para aquellas celebradas con anterioridad al 31 de diciembre de 2024 ni para repactaciones de créditos hipotecarios.

¿Cómo se puede acceder a este beneficio estatal?

Encuentra una vivienda que cumpla con los requisitos para acceder al subsidio.

Seleccionada la vivienda de tu interés, acércate a una de las entidades financieras adscritas.

Una vez aprobado el crédito hipotecario, el subsidio se otorga automáticamente.

No es necesario hacer otras gestiones porque el Estado paga directamente a la entidad financiera el monto del subsidio.

¿Cuál es la fecha límite para acceder a este subsidio?

Se puede optar a este beneficio hasta el 27 de mayo de 2027 o hasta que se hayan otorgado los 50 mil subsidios disponibles.

¿En qué instituciones financieras se puede acceder al Subsidio al Crédito Hipotecario?

A través del siguiente recuadro podrás conocer las instituciones financieras adscritas al subsidio y el detalle de las condiciones crediticias que cada una ofrece: