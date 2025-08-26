Hay 9 entidades bancarias y hasta 50 mil cupos: ¿Cómo postular al nuevo Subsidio del Crédito Hipotecario? - Chilevisión

El subsidio permite disminuir el monto del dividendo mensual mediante la reducción de la tasa de interés del crédito hipotecario.
Hace unos meses el Minvu, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, presentaron el Subsidio al Crédito Hipotecario, que es un beneficio impulsado en el contexto del Plan de Emergencia Habitacional para apoyar a las familias de sectores de ingresos medios que tienen dificultades para acceder a la vivienda.
Es un beneficio que aporta el Estado a través de un subsidio a la tasa de interés del crédito hipotecario que permite rebajar la tasa entre un 0,61% y 1,16%* para la compra de viviendas nuevas de hasta 4.000 unidades de fomento (UF).
Además, reduce a solo el 10% el pie que las familias deben pagar para acceder al crédito.
Se puede optar a este beneficio hasta el 27 de mayo de 2027 o hasta que se hayan otorgado los 50 mil subsidios disponibles.
A través del siguiente recuadro podrás conocer las instituciones financieras adscritas al subsidio y el detalle de las condiciones crediticias que cada una ofrece: