Pide matrimonio en un tren: Metro anuncia que cumplirá románticos sueños en el Día del Amor - Chilevisión

12/02/2026 13:05

Pide matrimonio en un tren: Metro anuncia que cumplirá románticos sueños en el Día del Amor

La empresa de transportes también lanzará un nuevo diseño de la tarjeta Bip! para el día más romántico del año.

Publicado por Josefina Vera

El Metro de Santiago sacó su lado más romántico para este Día del Amor y la Amistad, por lo que este año dejará que las parejas griten su amor a los cuatro vientos.

Ya sea si quieres pedir matrimonio, compartir una fotografía con tu pareja en las pantallas del Metro o mandar un mensaje especial por los altavoces, la empresa está dispuesta a cumplir tu sueño.

Cómo participar por un romántico detalle en el Metro

A traves de su sitio web, Metro anunció: "Este 14 de febrero, queremos ser cómplices de tu historia y ayudarte a cumplir un sueño que detenga el tiempo en la ciudad".

Llamando a compartir las historias de amor de los pasajeros, reveló que cumplirá el sueño de los más románticos.

"Queremos hacer realidad un momento inolvidable. Cuéntanos qué te gustaría vivir este 14 de febrero en Metro", indicaron.

Si quieres sorprender a tu enamorado o enamorada, puedes solicitar una de las siguientes sorpresas, solo debes llenar tus datos y contar tu historia aquí:

  • ¿Pedir matrimonio en esa estación que lo significa todo para ustedes?
  • ¿Ver un mensaje de amor o una foto especial en nuestras pantallas para que todo Santiago sea testigo?
  • ¿Compartir una experiencia única recorriendo rincones secretos de nuestra red?

¿Escuchar una sonorización con un mensaje especial en nuestras estaciones?

Desde Metro también anunciaron la comercialización de una nueva tarjeta Bip! con diseño por el Día de los Enamorados. Esta estará disponible desde el 13 de febrero en la tienda Bazar Metro.

