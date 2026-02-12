 ¿Hasta qué hora funcionará el Metro hoy? Anuncian cambio de horario por concierto de Tini - Chilevisión
12/02/2026 14:07

¿Hasta qué hora funcionará el Metro hoy? Anuncian cambio de horario por concierto de Tini

Revisa hora de cierre y qué estaciones estarán con servicio extendido durante la jornada en que se presentará la cantante argentina.

Publicado por CHV Noticias

Metro de Santiago anunció un cambio en el horario de funcionamiento para este jueves 12 de febrero a raíz del concierto de la cantante argentina Tini en el Estadio Nacional.

Como parte del plan para facilitar el regreso de los asistentes, el servicio operará hasta más tarde de lo habitual en algunas de sus estaciones.

¿Hasta qué hora funcionará el Metro de Santiago hoy?

El tren subterráneo se extenderá hasta las 00:30 horas en algunas estaciones específicas de las Líneas 3 y 6. 

En el resto de la red, el tren subterráneo mantendrá el horario habitual de cierre, fijado para las 23:00 horas.

¿Qué estaciones operarán hasta más tarde?

Estaciones de ingreso:

  • Estadio Nacional
  • Ñuñoa.

Estaciones de salida por Línea 3:

  • Plaza Quilicura
  • Plaza Chacabuco
  • Universidad de Chile
  • Irarrázaval
  • Ñuñoa
  • Plaza Egaña

Estaciones de salida por Línea 6:

  • Cerrillos
  • Franklin
  • Ñuble
  • Estadio Nacional
  • Ñuñoa
  • Los Leones

Estaciones de combinación:

  • Ñuñoa

Recomendaciones para el regreso tras el concierto de Tini

Si asistirás al espectáculo, que recorrerá su carrera desde sus inicios en "Violetta" hasta su último trabajo con "Un mechón de pelo", existen distintas recomendaciones.

Esas incluyen planificar tu viaje, cargar tu Bip! con tiempo y disfrutar el show con responsabilidad.

