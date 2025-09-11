 “No les debo nada”: Leo Méndez Jr. habló del motivo del quiebre con su papá - Chilevisión
11/09/2025 19:32

“No les debo nada”: Leo Méndez Jr. habló del motivo del quiebre con su papá

El joven expuso a través de Instagram una serie de mensajes que le han llegado después de contar que no habla con el popular cantante.

Publicado por CHV Noticias

Leopoldo Méndez Espinoza deslizó las razones del quiebre con su padre, el cantante chileno DJ Méndez.

Durante la jornada de este jueves, el joven expuso a través de Instagram una serie de mensajes que le han llegado después de contar que no habla con su progenitor.

Habilitó una bandeja de preguntas, donde recibió una dura crítica de una persona: "No has madurado nada, las cosas de familia no se divulgan".

Ante esto, Leo respondió que hablará en sus redes sociales "de lo que se me pare el cu..." y reiteró que "no vivo de mis padres ni les debo nada, yo escojo a mi familia".

El motivo del quiebre entre Leo Méndez Jr. y su padre

Luego, otra persona le consultó a Méndez sobre la visita que le hizo su papá mientras se encontraba hospitalizado en Estocolmo, Suecia, después de una delicada operación.

"Pensé que la relación con tu papá había mejorado, él te fue a ver y todo, ¿fue solo pantalla?", preguntó un usuario.

El influencer sinceró que "no, no creo que haya sido por pantalla. No vi cámaras ni nada. De hecho la foto que hay sobre ese día la quise sacar yo para tener el recuerdo de que él se pegó el viaje".

"Luego no lo vi más, él tendrá respuesta a eso. Pregúntenle a él. Me di cuenta sobre muchas cosas e intercambiamos muchas palabras, algunas muy hirientes y era", señaló.

Asimismo, sostuvo que el músico "tendrá su versión", pero, de acuerdo a sus palabras, la relación entre ambos "siempre ha sido arruinada por terceras personas".

