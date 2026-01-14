 Steffi Méndez expuso complejo momento económico: “Estoy trabajando para pagar y quedarme en nada” - Chilevisión
Minuto a minuto
Independientes y de su círculo: Los nombres que baraja Kast como ministros 2026 Exclusivo | La versión de los hermanos Chuñil: “No la iba a hacer desaparecer por dos hectáreas” Caso Muñeca Bielorrusa: Tribunal decreta arresto domiciliario total para Yáber, Najle y Pizarro Estaba huyendo a Santiago: Detienen a sujeto sospechoso por el crimen de parvularia en Florida Tras megaoperativo encuentran cédula de identidad de Julia Chuñil en casa de uno de sus hijos detenido
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/01/2026 20:17

Steffi Méndez expuso complejo momento económico: “Estoy trabajando para pagar y quedarme en nada”

La influencer se encuentra pagando abogados para poder ordenar todos los temas legales relacionados con su hijo y además vive una urgencia médica millonaria con su mascota, Otto.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Steffi Méndez reveló que se encuentra atravesando un complejo momento económico en medio de la batalla legal que enfrenta por su hijo, Gio.

La influencer se descargó con sus seguidores y además reveló que su perro, Otto, se encuentra internado en una veterinaria tras consumir el cuesco de una palta, alimento que es tóxico para dicha especie.

¿Qué le pasó a Steffi Méndez?

"Estoy en mi casa enferma, muy enferma", comenzó diciendo Méndez, quien además se mostró cansada.

En esa misma línea, agregó: "Hoy no ha sido un muy buen día porque estoy batallando con el tema de la economía porque hay muchas cosas que pagar, sobre todo cosas que no estaban dentro de mi plan y que no tengo ganas de poner mi dinero". 

La influencer explicó que se encuentra costeando abogados, en alusión a la batalla legal que enfrenta para poder poner en orden todo lo relacionado a su hijo, Gio, con el padre de él, Dante Lindhe.

Sin embargo, Méndez también se enfrentó a una emergencia reciente porque su mascota, Otto, comió un cuesco de palta y tuvo que ser trasladado de emergencia a una veterinaria, lo que hace que su atención sea más costosa en Suecia.

"El estado de ahora es que él se encuentra fuera de peligro, pero tienen que seguir dándole medicina para que pueda seguir vomitando el cuesco, porque solo vomitó una cuarta parte y el chisme me salió un millón (de pesos chilenos)", explicó.

Acto seguido, la influencer se sinceró: "Algunos me preguntan cómo me siento yo, estoy para el h... porque en verdad me encuentro bajo los tiempos de costos que no debería estar pagando ahora".

"Si tuviera mis costos normales de vida adulta, está bien, porque me saco la cresta trabajando, pero estoy trabajando para pagar y quedarme en nada (...) Te juro que me gustaría abrir mi corazón, pero no puedo y no lo voy a hacer", cerró.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aporte Familiar Permanente 2026: Revisa fechas de pago y nuevo monto del ex Bono Marzo

Lo último

Lo más visto

“No es fácil”: Compañeros de Andrés Caniulef se quebraron en vivo al retomar programa tras muerte

Titi García-Huidobro estuvo a cargo de dar el vamos al espacio que compartía con el fallecido periodista. "Es una de las cosas más difíciles que he hecho", sinceró.

14/01/2026

¿Quiénes son los 4 detenidos por caso Julia Chuñil? Serán formalizados por desaparición y homicidio

Los detenidos corresponden a tres hijos de la víctima y a un exyerno, todos quienes serán puestos a disposición del tribunal durante esta jornada para su control de detención y posterior formalización.

14/01/2026

Influencer que criticó viaje a Egipto acusó a Naya Fácil por exponer a su hijo: “Podría traer problemas legales”

La influencer se enfrascó en una polémica con Belu Viaja luego de un intercambio de mensajes en redes sociales a raíz de su crítica al país africano. Sin embargo, ahora la creadora de contenido de viajes la acusó por exponer a su hijo.

14/01/2026

¿Quién mató a Daniela Maluenda? Video exclusivo revelaría momento del disparo a joven madre en Cartagena

Reportajes de CHV Noticias accedió a los registros de una cámara de seguridad que capturó el instante en que se investiga hubieran asesinaron a Daniela Maluenda, la mujer que murió cuando iba con su hijo de 3 años a bordo de un vehículo.

14/01/2026