Steffi Méndez expuso complejo momento económico: “Estoy trabajando para pagar y quedarme en nada” - Chilevisión

La influencer se encuentra pagando abogados para poder ordenar todos los temas legales relacionados con su hijo y además vive una urgencia médica millonaria con su mascota, Otto.

Este miércoles, Steffi Méndez reveló que se encuentra atravesando un complejo momento económico en medio de la batalla legal que enfrenta por su hijo, Gio.

La influencer se descargó con sus seguidores y además reveló que su perro, Otto, se encuentra internado en una veterinaria tras consumir el cuesco de una palta, alimento que es tóxico para dicha especie.

¿Qué le pasó a Steffi Méndez?

"Estoy en mi casa enferma, muy enferma", comenzó diciendo Méndez, quien además se mostró cansada.

En esa misma línea, agregó: "Hoy no ha sido un muy buen día porque estoy batallando con el tema de la economía porque hay muchas cosas que pagar, sobre todo cosas que no estaban dentro de mi plan y que no tengo ganas de poner mi dinero".

La influencer explicó que se encuentra costeando abogados, en alusión a la batalla legal que enfrenta para poder poner en orden todo lo relacionado a su hijo, Gio, con el padre de él, Dante Lindhe.

Sin embargo, Méndez también se enfrentó a una emergencia reciente porque su mascota, Otto, comió un cuesco de palta y tuvo que ser trasladado de emergencia a una veterinaria, lo que hace que su atención sea más costosa en Suecia.

"El estado de ahora es que él se encuentra fuera de peligro, pero tienen que seguir dándole medicina para que pueda seguir vomitando el cuesco, porque solo vomitó una cuarta parte y el chisme me salió un millón (de pesos chilenos)", explicó.

Acto seguido, la influencer se sinceró: "Algunos me preguntan cómo me siento yo, estoy para el h... porque en verdad me encuentro bajo los tiempos de costos que no debería estar pagando ahora".

"Si tuviera mis costos normales de vida adulta, está bien, porque me saco la cresta trabajando, pero estoy trabajando para pagar y quedarme en nada (...) Te juro que me gustaría abrir mi corazón, pero no puedo y no lo voy a hacer", cerró.

Revisa las publicaciones de Instagram: