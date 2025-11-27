“Tu higiene es importante”: Steffi Méndez reveló "desagradable" episodio con actor chileno - Chilevisión

La influencer dejó en claro que no se trata de Augusto Schuster, ni tampoco de Francisco Puelles, también conocido como "Chapu".

Steffi Méndez desclasificó una "desagradable" situación, a su juicio, vivida con un actor chileno, durante la etapa en que participó en diversas teleseries cuando vivía en Chile.

La influencer estaba realizando una transmisión en vivo en TikTok con su hermano, Leo Méndez Jr., cuando le reveló el episodio y dejó en claro que no se trata de augusto Schuster, ni Francisco Puelles, también conocido como "Chapu".

¿Qué dijo Steffi Méndez?

"Mi red flag es claramente si no tienes una buena higiene a mí me da asco. No me van a pasar cosas (…) tu higiene es importante. Tienes que haberte lavado los dientes, tienes que haberte cortado las uñas", comentó Méndez.

En esa misma línea, agregó: "Una vez a mí me pasó con un h... con el que grabé una teleserie (...) yo he grabado teleseries con hartas personas y teníamos unas escenas en la ducha y yo me acuerdo que estaba mirando el suelo porque tenía que prepararme tenia que acordarme de mis textos".

En ese momento, Leo Méndez la interrumpió y le advirtió que si daba demasiados detalles las personas podrían averiguar de quién estaba hablando, por lo que ella dejó en claro que "no, no es Augusto, ni Chapu".

Finalmente, una usuaria le preguntó cómo seguía la historia y la influencer concluyó: "Nada, porque tenía las uñas largas con caleta de mugre debajo. Uñas largas con mugre debajo es como lo peor que me puede pasar ¡Guácala! Literal ¡Pezuñas!".

Revisa la publicación de TikTok: