Pollo Castillo intentó empeñar un Indio Pícaro en El Precio de la Historia: Recibió lapidaria oferta - Chilevisión

Benjamín "Pollo" Castillo causó revuelo en redes sociales tras visitar la tienda asociada al popular programa El Precio de la Historia, en Las Vegas.

El influencer llegó hasta el conocido local Gold & Silver Pawn Shop para intentar empeñar una tradicional figura chilena: el Indio Pícaro.

"Es un símbolo de mi país, quisiera empeñarlo", explicó Castillo a un trabajador del local. Luego, para tratar de convencerlo, afirmó que "es uno de los primeros indios pícaros, del 1960".

"La leyenda dice que si tú lo levantas, buenas cosas pasarán", afirmó el creador de contenidos, quien estuvo acompañado por Simón Espinosa, del equipo de En Volá.

El fallido intento de Pollo Castillo en El Precio de la Historia

Sin embargo, el trabajador explicó que no tratan "con supersticiones" y que el artículo parecía relativamente reciente. De todas maneras, levantó la figura y se llevó la gran sorpresa.

El hombre se tomó la situación con humor, pero liquidó al influencer cuando este le pidió $1.000 dólares a cambio del producto.

Finalmente, sólo le ofreció una moneda de un centavo. "Es lo máximo que puedo darte", señaló, provocando la desilusión del comediante.

El video generó varias reacciones de chilenos, quienes dejaron comentarios como "no se lo esperó nunca", "cumpliste el sueño de muchos" y "típico chileno".