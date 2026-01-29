 Pollo Castillo intentó empeñar un Indio Pícaro en El Precio de la Historia: Recibió lapidaria oferta - Chilevisión
Minuto a minuto
Hasta 10mm y con patrones blancos: Así puedes identificar al Aedes aegypti, mosquito hallado en el Aeropuerto Ahora | Minsal confirma hallazgo de mosquito Aedes aegypti en Santiago: Trasmite dengue, fiebre amarilla y zika Joven músico de Lirquén pide ayuda tras perder sus intrumentos en iglesia que se quemó en incendio forestal Gran socavón producto de las lluvias obliga al cierre de ruta internacional que une a Arica con Bolivia Martín de los Santos volverá a Chile: Corte Suprema de Brasil autorizó su extradición
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/01/2026 13:47

Pollo Castillo intentó empeñar un Indio Pícaro en El Precio de la Historia: Recibió lapidaria oferta

El influencer grabó todo el proceso en la conocida tienda ubicada en Las Vegas. "Es un símbolo de mi país", le explicó a un trabajador del local.

Publicado por CHV Noticias

Benjamín "Pollo" Castillo causó revuelo en redes sociales tras visitar la tienda asociada al popular programa El Precio de la Historia, en Las Vegas.

El influencer llegó hasta el conocido local Gold & Silver Pawn Shop para intentar empeñar una tradicional figura chilena: el Indio Pícaro.

"Es un símbolo de mi país, quisiera empeñarlo", explicó Castillo a un trabajador del local. Luego, para tratar de convencerlo, afirmó que "es uno de los primeros indios pícaros, del 1960".

"La leyenda dice que si tú lo levantas, buenas cosas pasarán", afirmó el creador de contenidos, quien estuvo acompañado por Simón Espinosa, del equipo de En Volá.

El fallido intento de Pollo Castillo en El Precio de la Historia

Sin embargo, el trabajador explicó que no tratan "con supersticiones" y que el artículo parecía relativamente reciente. De todas maneras, levantó la figura y se llevó la gran sorpresa.

El hombre se tomó la situación con humor, pero liquidó al influencer cuando este le pidió $1.000 dólares a cambio del producto.

Finalmente, sólo le ofreció una moneda de un centavo. "Es lo máximo que puedo darte", señaló, provocando la desilusión del comediante.

El video generó varias reacciones de chilenos, quienes dejaron comentarios como "no se lo esperó nunca", "cumpliste el sueño de muchos" y "típico chileno".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Ayuda al bolsillo: Estos son los tres aportes económicos que cesantes pueden recibir en febrero 2026

Lo último

Lo más visto

Ahora | Minsal confirma hallazgo de mosquito Aedes aegypti en Santiago: Trasmite dengue, fiebre amarilla y zika

Además de reforzar el protocolo de vigilancia e intensificar los controles, se entregaron recomendaciones a la población.

29/01/2026

Nuevos hallazgos en casa de Julia Chuñil: Encuentran cerámica irregular y habría evidencia biológica en bodega

En estos momentos policías y Fiscalía trabajan en la vivienda y bodegas de la casa, tras un año desaparecida y donde hay cuatro imputados, tres de ellos hijos de la adulta mayor.

29/01/2026

Por tormentas eléctricas: 10 comunas de la Región Metropolitana están bajo Alerta Temprana Preventiva

De acuerdo al organismo, el fenómeno comenzará el sábado 31 de enero y finalizará el mismo día.

29/01/2026

Comienza en pocas horas: Enel anuncia cortes de luz en siete comunas de la región Metropolitana

Las interrupciones serán por trabajos programados en terreno y se extenderán por gran parte de la jornada de este viernes 30 de enero.

29/01/2026