Con medidas frente al consumo de drogas: Así será la nueva ley de Convivencia Escolar - Chilevisión

29/01/2026 14:02

Con medidas frente al consumo de drogas: Así será la nueva ley de Convivencia Escolar

La Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta para que la iniciativa de convivencia escolar se convierta en ley, buscando proteger a las y los estudiantes frente a casos de violencia y una serie de actualizaciones para resguardar su seguridad.

Publicado por Lisette Pérez

Tras su paso por la Comisión Mixta, el proyecto de ley de convivencia escolar, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, fue aprobado por 31 votos a favor.

La propuesta legislativa aún se encuentra en espera de ser promulgada como Ley de la República.

 ¿En qué consiste la Ley de Convivencia Escolar?

El proyecto responde a los crecientes desafíos que enfrentan los establecimientos escolares del país y busca garantizar ambientes seguros para el estudiantado y equipos educativos. 

Este establece un rol activo del Estado y entre sus medidas destacan:

  • Creación de política de convivencia Educativa: Articulará acciones junto a ministerios como Seguridad, Salud y Mujer y Equidad de género, con una vigencia de 8 años.
  • Coordinador/a de convivencia: Todos los establecimientos que reciben aportes del Estado deberán contar con una persona encargada exclusivamente de acompañar a los equipos escolares.
  • Nuevos planes de gestión de convivencia: Se incorporarán nuevas medidas preventivas frente a casos de violencia, consumo de drogas y mecanismos de detección y derivación de casos críticos.
  • Fortalecimiento de la superintendencia de educación: Busca ser más activo en la fiscalización y crea el Sistema de Monitoreo de la Convivencia Educativa, que mejora el clima escolar a través de evidencia.
  • Actualización de la Ley General de Educación y del Estatuto Docente: Nuevos protocolos contra el acoso sexual y laboral en línea con la Ley Karin.

Este proyecto, además de mejorar las condiciones de las y los estudiantes, está enfocado en proteger a los docentes y personal que trabaja en comunidades educativas, por lo tanto requiere el esfuerzo de los establecimientos para hacerlo posible.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aseguró que es importante darle espacio a este tipo de propuestas por el bien de la educación.

"Cuando los climas de los espacios educativos no son los adecuados, los aprendizajes no suceden o cuesta mucho que se puedan llevar adelante", expresó.

