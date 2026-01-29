Con medidas frente al consumo de drogas: Así será la nueva ley de Convivencia Escolar - Chilevisión

La Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta para que la iniciativa de convivencia escolar se convierta en ley, buscando proteger a las y los estudiantes frente a casos de violencia y una serie de actualizaciones para resguardar su seguridad.

Tras su paso por la Comisión Mixta, el proyecto de ley de convivencia escolar, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, fue aprobado por 31 votos a favor.

La propuesta legislativa aún se encuentra en espera de ser promulgada como Ley de la República.

¿En qué consiste la Ley de Convivencia Escolar?

El proyecto responde a los crecientes desafíos que enfrentan los establecimientos escolares del país y busca garantizar ambientes seguros para el estudiantado y equipos educativos.

Este establece un rol activo del Estado y entre sus medidas destacan:

Creación de política de convivencia Educativa: Articulará acciones junto a ministerios como Seguridad , Salud y Mujer y Equidad de género , con una vigencia de 8 años.

, y , con una vigencia de 8 años. Coordinador/a de convivencia: Todos los establecimientos que reciben aportes del Estado deberán contar con una persona encargada exclusivamente de acompañar a los equipos escolares .

. Nuevos planes de gestión de convivencia: Se incorporarán nuevas medidas preventivas frente a casos de violencia , consumo de drogas y mecanismos de detección y derivación de casos críticos .

, y Fortalecimiento de la superintendencia de educación: Busca ser más activo en la fiscalización y crea el Sistema de Monitoreo de la Convivencia Educativa , que mejora el clima escolar a través de evidencia.

Actualización de la Ley General de Educación y del Estatuto Docente: Nuevos protocolos contra el acoso sexual y laboral en línea con la Ley Karin.

Este proyecto, además de mejorar las condiciones de las y los estudiantes, está enfocado en proteger a los docentes y personal que trabaja en comunidades educativas, por lo tanto requiere el esfuerzo de los establecimientos para hacerlo posible.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aseguró que es importante darle espacio a este tipo de propuestas por el bien de la educación.

"Cuando los climas de los espacios educativos no son los adecuados, los aprendizajes no suceden o cuesta mucho que se puedan llevar adelante", expresó.