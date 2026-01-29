Con medidas frente al consumo de drogas: Así será la nueva ley de Convivencia Escolar - Chilevisión

La Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta para que la iniciativa de convivencia escolar se convierta en ley, buscando proteger a las y los estudiantes frente a casos de violencia y una serie de actualizaciones para resguardar su seguridad.
Tras su paso por la Comisión Mixta, el proyecto de ley de convivencia escolar, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, fue aprobado por 31 votos a favor.
La propuesta legislativa aún se encuentra en espera de ser promulgada como Ley de la República.
El proyecto responde a los crecientes desafíos que enfrentan los establecimientos escolares del país y busca garantizar ambientes seguros para el estudiantado y equipos educativos.
Este establece un rol activo del Estado y entre sus medidas destacan:
Este proyecto, además de mejorar las condiciones de las y los estudiantes, está enfocado en proteger a los docentes y personal que trabaja en comunidades educativas, por lo tanto requiere el esfuerzo de los establecimientos para hacerlo posible.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aseguró que es importante darle espacio a este tipo de propuestas por el bien de la educación.
"Cuando los climas de los espacios educativos no son los adecuados, los aprendizajes no suceden o cuesta mucho que se puedan llevar adelante", expresó.