Rodrigo Gallina y Pollo Castillo protagonizaron comentado beso en la Noche de Combos - Chilevisión

08/11/2025 10:56

Rodrigo Gallina y Pollo Castillo protagonizaron comentado beso en la Noche de Combos

Rodrigo Gallina ganó el duelo de boxeo frente a Pollo Castillo y aunque protagonizaron el saludo de rigor al finalizar el combate, el público pidió un beso entre ambos que causó revuelo.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, Rodrigo Gallina y Pollo Castillo protagonizaron un comentado momento en redes sociales tras su duelo en la Noche de Combos.

La dupla se enfrentó en el ring y Rodrigo Gallina terminó siendo el ganador; sin embargo, en vez de darse la mano como gesto de compañerismo, decidieron reemplazarlo con un beso.

El beso de Rodrigo Gallina y Pollo Castillo

Al finalizar el combate, Rodrigo Gallina abrazó a su equipo de trabajo y luego regresó para darle un extenso abrazo a Pollo Castillo, mientras que el público comentó a gritar: "¡El beso!".

Los contrincantes se dijeron algunas palabras y luego Rodrigo se sacó la placa que protege los dientes durante un duelo de boxeo, una acción que fue imitada por Pollo.

Ambos lamieron sus labios y luego Castillo hizo una maniobra para parecer que sus labios se viesen más abultados, concluyendo en un breve beso.

El público comenzó a gritar y luego Rodrigo hizo el intento de volver a besar a Pollo a modo de broma, finalizando la intervención entre risas y los vitoreos de los presentes.

Revisa la publicación de Instagram:

