“Es como un alien”: Karina León comentó su embarazo con Rodrigo Gallina - Chilevisión

La actriz se convertirá en madre por primera vez en febrero de 2025 junto a Rodrigo Gallina y reveló que la pequeña heredó la personalidad de su padre, manifestando sus deseos a través de patadas y manotazos constantes.

Este sábado, Rodrigo Gallina y Karina León revelaron todos los detalles sobre la personalidad de Martina, su bebé que está ad portas de nacer y cuyo parto se espera que sea el 26 de febrero de 2025.

Al respecto, la pareja que se encuentra atravesando un próspero momento en sus vidas, señaló que la bebé es muy inquieta y que se comunica con ellos a través de esa misma energía.

"Es como un alien que vive dentro de mí"

En conversación con LUN, Karina señaló: "Se mueve un montón, bueno no tiene dónde salir tranquila... con el padre. Comenzó a moverse como a los seis meses (hoy tiene siete)".

En esa misma línea, agregó: "Antes era como muy interno, ahora es como un alien que vive dentro de mí, deformándome el cuerpo. Pega patadas, manotazos. En la eco que hicimos el miércoles se estaba chupando un pie".

Además, León aseguró que su hija le pide comida cada cuatro horas, proceso que comienza a eso de las 11 de la mañana porque a la bebé "le cuesta despertar" y aseguró que ella no siente hambre, pero si no come la bebé va a patear su estómago hasta recibir alimento.

Finalmente, León reveló que la bebé tiene una fuerte conexión con Rodrigo Gallina: "Él se ha despertado a las cuatro de la mañana y dice que me abraza y cuando lo hace, la Martina le patea la mano. Yo estoy durmiendo y no me doy ni cuenta", cerró.

