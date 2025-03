¿Lo apoyó? Rodrigo Gallina sorprendió comentando sobre la funa a Karol Lucero - Chilevisión

El influencer se refirió a las críticas en contra de su amigo por el no pago a sus colaboradores. “Lo que él hizo, lo hace mucha gente”, sostuvo.

En medio de la serie de críticas en contra de Karol Lucero, su amigo y ex compañero de Yingo, Rodrigo Gallina, fue consultado por la situación.

"Desde mi punto de vista, lo que él hizo, lo hace mucha gente. Es como que tú invites a alguien tu twitch una vez por semana y te funan porque no le pagaste a esa persona", comenzó respondiendo en el programa de Youtube La Nuestra.

"Cuando uno cumple con horarios y con obligaciones merece un contrato. En este caso, Karol no obligó a nadie a ir, simplemente invitó a la gente a su canal. Si lo piensas, es lo más cuerdo buscar a alguien que está recién saliendo (de la universidad), porque alguien que ya está trabajando no te va a ir gratis", añadió.

Cabe recordar que la controversia sobre Karol Lucero comenzó cuando el tiktoker Danilo 21 revelara rumores sobre el no pago a colaboradores de Like Media, medio de comunicación del ex rostro televisivo.

Lucero se defendió y entregó su explicación sobre el motivo de esta práctica, llamando a los jóvenes a que "no le teman a hacer trabajos que no tengan una remuneración económica, no todo trabajo va a ser remunerado económicamente, pero puede ser una remuneración de experiencia, de aprendizaje".