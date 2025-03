Karol Lucero explicó por qué sus colaboradores no reciben sueldo: “Es muy largoplacista” - Chilevisión

El comunicador conversó con Plan Perfecto y entregó detalles de cómo funciona su proyecto y la razón por la cual quienes colaboran con él, no reciben remuneración económica.

Karol Lucero abordó los cuestionamientos debido a sus dichos sobre el trabajo no remunerado de jóvenes, luego de acusaciones de no pago de sueldo a sus colaboradores.

El comunicador hizo un contacto con Plan Perfecto, donde entregó su versión y explicó como funciona su canal de Youtube y podcast.

“Estoy acostumbrado a las funas desde 2019 y aquí se cumple un principio: miente, miente que algo queda”, inició diciendo.

En relación a su proyecto, aseguró que “el canal de Youtube Like Media genera en promedio 30 lucas mensuales, con eso no pago ni el internet”.

Karol explicó por qué no paga sueldos

Diana Bolocco le consultó por el supuesto, si es que de aquí a un tiempo su proyecto tuviera auspiciadores que pagaran, cambiaría la condición económica para sus colaboradores, a lo que el animador detalló su postura.

“No, eso no está conversado porque es muy largoplacista. Cuando se dé, se va a poner ahí en la palestra, pero por ahora estas son las condiciones”, aclaró.

De igual manera, recalcó que “igual me tomo el resguardo de que firmen un consentimiento donde digan acá no hay subordinación, no existen horarios, no hay dependencia”.