Se resistieron a un robo: Dos personas fueron baleadas en un local comercial en Barrio Yungay - Chilevisión

Se trata del dueño del establecimiento y un trabajador, quienes fueron baleados por la espalda por los delincuentes.

Durante la madrugada de este miércoles, dos personas fueron atacadas a balazos al interior de un local comercial ubicado en el Barrio Yungay en la comuna de Santiago.

Los hechos ocurrieron durante un intento de robo y las víctimas corresponderían al dueño del local comercial y uno de sus trabajadores, quienes habrían puesto resistencia.

Los antecedentes del asalto

Según indicó Carabineros, el delito estuvo protagonizado por un grupo de cuatro personas que llegaron hasta el local comercial a bordo de un automóvil y una motocicleta.

"Solicitan el dinero de la recaudación. A raíz de esto, el propietario y uno de los trabajadores frustran el asalto, forcejeando con estos sujetos", detalló el comisario Sergei Fernández, de la Brigada de Robos Oriente de la Policía de Investigaciones (PDI).

Los delincuentes estaban a rostro cubierto y portaban armas de fuego, disparando por la espalda y luego dándose a la fuga tras no haber podido concretar la sustracción del dinero.

En esa misma línea, el comisario precisó que las víctimas ya habían sufrido esta clase de delitos antes "pero no con este nivel de violencia".

Asimismo, fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios, donde fueron intervenidas y se encuentran fuera de riesgo vital.

Finalmente, el Ministerio Público determinó que es la PDI quienes estarán a cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.