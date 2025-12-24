 Se resistieron a un robo: Dos personas fueron baleadas en un local comercial en Barrio Yungay - Chilevisión
Minuto a minuto
Cámara de seguridad registra momento exacto de la balacera en feria de La Florida que dejó dos muertos Sismo despertó a los habitantes de Calama durante la madrugada: Revisa la magnitud y epicentro ¿Por qué se sacó la ropa?: Carabineros explica presunto motivo de conductor de camión tras volcar en autopista Camión desbarranca en autopista y deja a peatón lesionado: Conductor fue detenido en ropa interior Reportan gran incendio en bodega de colchones en La Granja: Fuego se propagó a dos casas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/12/2025 07:34

Se resistieron a un robo: Dos personas fueron baleadas en un local comercial en Barrio Yungay

Se trata del dueño del establecimiento y un trabajador, quienes fueron baleados por la espalda por los delincuentes.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este miércoles, dos personas fueron atacadas a balazos al interior de un local comercial ubicado en el Barrio Yungay en la comuna de Santiago.

Los hechos ocurrieron durante un intento de robo y las víctimas corresponderían al dueño del local comercial y uno de sus trabajadores, quienes habrían puesto resistencia.

Los antecedentes del asalto

Según indicó Carabineros, el delito estuvo protagonizado por un grupo de cuatro personas que llegaron hasta el local comercial a bordo de un automóvil y una motocicleta.

"Solicitan el dinero de la recaudación. A raíz de esto, el propietario y uno de los trabajadores frustran el asalto, forcejeando con estos sujetos", detalló el comisario Sergei Fernández, de la Brigada de Robos Oriente de la Policía de Investigaciones (PDI).

Los delincuentes estaban a rostro cubierto y portaban armas de fuego, disparando por la espalda y luego dándose a la fuga tras no haber podido concretar la sustracción del dinero.

En esa misma línea, el comisario precisó que las víctimas ya habían sufrido esta clase de delitos antes "pero no con este nivel de violencia".

Asimismo, fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios, donde fueron intervenidas y se encuentran fuera de riesgo vital.

Finalmente, el Ministerio Público determinó que es la PDI quienes estarán a cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Navidad 2025 en Chile: ¿A qué hora cierran los malls y supermercados el 24 de diciembre?

Lo último

Lo más visto

“Veo que mi sobrino cae”: Tío de joven de 17 años asesinado de un balazo en feria navideña dio crudo relato

Un tío del adolescente fallecido contó cómo ocurrieron los hechos al interior de la feria navideña luego de lo que habría sido un intento de robo en contra del menor de edad. También se conoció que el mismo lunes se había matriculado en la universidad.

23/12/2025

Alerta en La Florida: Dos muertos y un herido en nueva balacera en feria navideña

Según información preliminar, tres feriantes fueron atacados por un sujeto a bordo de una motocicleta que propinó cerca de 10 disparos.

23/12/2025

“Atracción incontrolable”: Chino Ríos presume su nuevo romance con influencer con intenso post

"En dos días se perdieron todos los límites y se transformaran en cariño y atracción incontrolable", escribió el extenista en Instagram, donde presentó a su enamorada con un apasionado escrito.

23/12/2025

“Luchó, gritó y pidió ayuda”: El crudo relato de la mamá de niña mordida 130 veces por dos perros

El grave incidente ocurrió cuando Antonella, de 10 años, estaba al cuidado de un familiar directo. Si bien él dijo que todo ocurrió en 3 minutos, la menor habría estado luchando por su vida cerca de 30 minutos sin recibir auxilio.

23/12/2025