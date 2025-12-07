Subprefecto de la PDI muere en grave choque en Villa Alemana: Su hijo de 4 años está grave - Chilevisión

La identidad del jefe de la Brigada Congreso Nacional de la PDI, Rodrigo Carreño, fue confirmada por el Secretario General del Senado, Raúl Guzmán Uribe, a través de un comunicado.

La noche de este sábado, se confirmó la muerte del jefe de la Brigada Congreso Nacional de la PDI, subprefecto Rodrigo Carreño, tras un grave accidente de tránsito registrado durante la tarde en la comuna de Villa Alemana, región de Valparaíso.

Según consignó Biobío Chile, la noticia fue confirmada por el Secretario General del Senado, Raúl Guzmán Uribe, mientras que el hecho se produjo a la altura del kilómetro 24 de la Ruta F-50, conocida como camino Lo Orozco, donde un camión de carga impactó por alcance a tres vehículos menores.

Entre ellos se encontraba el automóvil del subprefecto Carreño, quien murió producto de la violenta colisión. La otra víctima de este accidente es el hijo del funcionario, un menor de 4 años que permanece en estado grave.

Declaraciones del Secretario General del Senado

“Su fallecimiento se produce como consecuencia de un accidente de tránsito. Iba acompañado de su hijo de 4 años, quien se encuentra en estado grave”, señaló Guzmán.

“Tomaremos contacto con el Alto Mando Institucional para expresar nuestras condolencias”, añadió el funcionario del Parlamento en el breve comunicado.