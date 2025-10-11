Insólito hecho en Villa Alemana: La razón por la que ladrón devolvió celular robado - Chilevisión

Los hechos ocurrieron al interior de un minimarket y quedó grabado en las cámaras de seguridad. Al día siguiente el responsable dejó el teléfono en la entrada del lugar.

Un delincuente sustrajo un teléfono desde el interior de un minimarket y lo devolvió a su dueña al día siguiente en la comuna de Villa Alemana, región de Valparaíso.

La víctima del robo fue identificada como Norma Vergara, dueña de un minimarket ubicado en la calle Galena y los hechos ocurrieron el pasado 5 de octubre a eso de las 12:15 horas.

¿Qué fue lo que pasó?

Según consignó el diario La Estrella de Valparaíso, el robo quedó registrado en las cámaras de seguridad que muestran al delincuente en compañía de una mujer ingresando al local, mientras la dueña se preparaba una infusión al interior del recinto.

En ese momento, el antisocial aprovechó para meter su mano por la reja de seguridad y robar el teléfono, por lo que comenzó una funa en redes sociales.

Al día siguiente, la persona dejó el teléfono en la entrada del minimarket. La razón habría sido que Norma tenía en su dispositivo fotografías de su hijo fallecido.

Es por ello que finalmente Vergara decidió no denunciar los hechos y manifestó su conformidad con que se le haya devuelto el teléfono.