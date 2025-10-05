“Me da vergüenza salir a la calle”: Mariela Montero acusó extorsión con fotos íntimas tras robo - Chilevisión

La modelo se encontraba en la calle cuando una persona vestida como repartidor de comida condujo su motocicleta en dirección opuesta y le robó su teléfono.

Mariela Montero reveló que este sábado fue víctima del robo de su celular y luego acusó extorsión con fotografías íntimas por parte del antisocial, quien además se habría hecho pasar por ella para contactar a sus cercanos.

La modelo publicó un video en su cuenta de Instagram donde se mostró afectada y contó todos los detalles de lo ocurrido.

¿Qué pasó con Mariela Montero?

"Me robaron mi teléfono. Algún desgraciado me robó mi teléfono. Una persona que tuvo muchos problemas en su vida. Algún ser que está muy herido, muy lastimado", comenzó diciendo Mariela en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "No solamente viví la situación horrible de sentir que alguien me robara, en la vereda de mi casa, sino que encima empezó a contactarse con gente, familiares míos, con mi pareja. Empezó a extorsionarme con fotos".

Según detalló Mariela, el antisocial manejaba una motocicleta y estaba vestido como repartidor de aplicación cuando dobló en sentido contrario y robó su teléfono.

"Me empezó a subir un montón de imágenes y cosas de mi vida íntima, lo cual me avergüenza un montón. Un montón, porque es algo mío en mi vida y siento que me la robaron", añadió Mariela.

Por otro lado, la modelo aseguró que está "muy triste, porque afecta sobre todo a la gente que me ama, a mi familia, a mi pareja. Yo soy mamá, tengo un bebé chiquito".

"Me da vergüenza salir a la calle y que la gente haya visto mis fotos, videos, me da vergüenza. Pero, bueno, es parte de la vida. Soy una figura pública y me hago cargo de mis errores y de mis cosas", sentenció Montero.

Finalmente, la modelo envió un mensaje al público que pueda haber visto lo que el delincuente publicó: "Son gente grande y lo que han visto, es lo que ustedes también hacen y lo que ustedes también tienen", cerró.

Revisa la publicación de X: