Hijo de 3 años de Mariela Montero debió ser sometido a cirugía: “Supe que era grave...” - Chilevisión

El pequeño Lautaro se encontraba en casa de su padre cuando ocurrieron los hechos y tuvo que ser ingresado a pabellón para poder atender las heridas.

Mariela Montero reveló que su hijo Lautaro, de tres años, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tras la mordida de un perro de raza Dachshund o "salchicha".

Los hechos ocurrieron en el hogar paterno; sin embargo, la semana anterior Mariela ya había vivido otro susto, dado que tuvo que aplicar la Maniobra de Heimlich con el pequeño, quien se atoró con un trozo de carne.

¿Qué pasó con el hijo de Mariela Montero?

"Me llama el padre para decirme que había tenido un accidente. Le noté la voz y supe que era algo grave. Claro, él había pensado que el perro le había arrancado un pedazo de boca directamente", relató Mariela en conversación con LUN.

En esa misma línea, explicó: "Un perro salchicha lo mordió y se le colgó como si fuera un arito del labio superior y enajenado, el perro no lo soltaba. Entonces, cuando lo logran, empezó a saltar la sangre por todos lados, por lo que no se dejaba ver bien la dimensión de la herida. El papá de mi hijo atinó a ponerle un paño en la boca, subirlo al auto y llevarlo a urgencias".

La ex integrante del reality "Pelotón" reveló que el pequeño fue asistido, pero luego hubo que esperar un médico cirujano especialista en labios para poder intervenirlo.

"Mi corazón se salía de mi cuerpo (...) Me fui orando todo el camino pidiéndole a Dios protección para mi hijo", confesó Mariela.

Asimismo, agregó: "Imagínate el terror de ver a mi hijo chiquitito sometiéndose a una cirugía con anestesia general. Firmar esa autorización, acompañarlo al quirófano, esperar a que él se duerma, todo ese tiempo tuve un gran miedo".

Finalmente, la modelo hizo una reflexión y aseguró que empatiza con las madres, dado que los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento cuando los niños son muy pequeños.

