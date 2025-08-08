Mariela Montero desmiente embarazo y habla de su lucha contra enfermedad “silenciosa” - Chilevisión

En medio de crecientes rumores sobre un posible embarazo, Mariela Montero salió al paso de las especulaciones para aclarar su situación.

La modelo argentina reveló que no está esperando un hijo, sino que enfrenta una compleja condición médica.

Mediante una historia en Instagram, la exchica reality explicó que el verdadero motivo detrás de los comentarios es que fue diagnosticada con endometriosis, una enfermedad que afecta su salud y calidad de vida.

"No estoy embarazada. Esto se llama endometriosis y duele muchísimo", escribió.

Montero explicó que se trata de "una enfermedad silenciosa que solo se quita con cirugía. No se sabe cuál es su causa y lo padecen miles de mujeres con períodos menstruales muy dolorosos".

También detalló algunos de los síntomas que ha enfrentado recientemente: "Hinchazón, cansancio, depresión, ansiedad", agregó, ayudando a visibilizar una condición que afecta a mujeres en todo el mundo y que, en muchos casos, resulta difícil de diagnosticar.

¿Qué es la endometriosis?