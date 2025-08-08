 Mariela Montero desmiente embarazo y habla de su lucha contra enfermedad “silenciosa” - Chilevisión
08/08/2025 10:48

Mariela Montero desmiente embarazo y habla de su lucha contra enfermedad “silenciosa”

La modelo argentina aclaró a través de Instagram que no está embarazada, sino que enfrenta una compleja enfermedad que afecta su salud.

Publicado por Gabriela Valdés

En medio de crecientes rumores sobre un posible embarazo, Mariela Montero salió al paso de las especulaciones para aclarar su situación.

La modelo argentina reveló que no está esperando un hijo, sino que enfrenta una compleja condición médica.

Mediante una historia en Instagram, la exchica reality explicó que el verdadero motivo detrás de los comentarios es que fue diagnosticada con endometriosis, una enfermedad que afecta su salud y calidad de vida.

"No estoy embarazada. Esto se llama endometriosis y duele muchísimo", escribió.

Montero explicó que se trata de "una enfermedad silenciosa que solo se quita con cirugía. No se sabe cuál es su causa y lo padecen miles de mujeres con períodos menstruales muy dolorosos".

También detalló algunos de los síntomas que ha enfrentado recientemente: "Hinchazón, cansancio, depresión, ansiedad", agregó, ayudando a visibilizar una condición que afecta a mujeres en todo el mundo y que, en muchos casos, resulta difícil de diagnosticar.

¿Qué es la endometriosis?

De acuerdo con el sitio de la Clínica Mayo, la endometriosis es una condición que suele ser dolorosa y se caracteriza por el crecimiento de un tejido similar al que recubre el interior del útero, pero fuera de este.

Generalmente, esta afección compromete los ovarios, las trompas de Falopio y el revestimiento de la pelvis. En raras ocasiones, los focos de endometriosis pueden extenderse más allá de los órganos pélvicos.

