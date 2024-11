Mariela Montero se separó tras tres años y dio un giro a su vida: “Ahora soy mamá soltera” - Chilevisión

La modelo argentina terminó su relación con el empresario Felipe Cabrera, con quien reconoció no tener la mejor de las relaciones luego de que tomaran caminos separados.

Este 2024 Mariela Montero vivió un importante cambio en su vida, tras confirmar el quiebre de su relación luego de tres años y un hijo de por medio.

La modelo argentina radicada en Chile prefirió vivir su separación en privado y desde hace algunos meses se mudó a un nuevo hogar junto a su bebé.

“No es fácil hablar de este tema porque es algo reciente, pero muchas mujeres pasan por lo mismo. Ahora soy mamá soltera. Gracias a Dios, no estoy en el proceso de tristeza porque a veces nosotras vivimos el duelo antes”, confesó en conversación con LUN.

La nueva vida de Mariela Montero

Hace dos meses y medio la ex chica reality se fue a vivir sola con su hijo Lautaro, y desde entonces comenzó un nuevo proceso para encontrarse de nuevo con ella misma y enfoncarse en sus labores como madre.

“Mi hijo es mi inspiración mayor y él llena mis días de alegrías. Estoy volviendo a encontrarme con una nueva Mariela, que es madre, que resuelve cosas. Antes era yo sola contra el mundo y ahora todo es por y para mi hijo”, contó.

De todas maneras, a pesar del difícil momento, Mariela Montero aseguró que “este nuevo comienzo me inspira. Cuando uno está en pareja te conviertes en otra persona. En un momento no lo pasé bien y por eso tuve que tomar decisiones lapidarias”.

Sin embargo, aún hay algo en lo que quiere trabajar, pues reconoció que la relación con su ex pareja, el empresario Felipe Cabrera, no está en su mejor momento.

“No tengo una relación cordial con él, aunque me gustaría que fuera así. Me imagino que con el tiempo nos vamos a manejar mejor y diferente. La verdad estoy muy decepcionada. A veces la gente para mostrar poder, se maneja de maneras negativas y eso es triste”, lamentó.